El HC Coruña estrena su casillero con un triunfo claro sobre el Mieres (4-0)

Lucía Velo en el partido entre el HC Coruña y el Mieres Patricia G. Fraga

Primeros tres puntos de la temporada para el HC Coruña, que estrena su casillero con una victoria en el Palacio de los Deportes de Riazor sobre el Mieres por 4-0, que le permite a su vez salir de la zona de descenso. Rebeca González fue verdugo de sus paisanas. La asturiana marcó en el final de la primera parte y en la en el inicio de la segunda para desequilibrar un partido que estaba igualado pese a la superioridad local y que ya en la recta final sentenciaron Anna Bulló y Jana Castro.

Se enfrentaban los dos colistas de la OK Liga Iberdrola buscando los primeros puntos de la temporada, un colchón que le permitiera escalar puestos en la clasificación y le diera un poco de oxígeno en la lucha por la permanencia. Los dos equipos salieron bien colocados, con las defensas imponiéndose a los ataques por mucho que lo intentaran.

Las asturianas se iban cargando de faltas, cuatro antes de que llegara la primera de las locales. Sin embargo, fueron las que primero vivieron un susto con un golpe en la cabeza de Claudia Molano, finalmente sin consecuencias, y las que se vieron con un penalti a favor con el que pudieron abrir el marcador. Uxue Otegi defendió bien las redes coruñesas ante Milagros Puig para mantener la igualdad.

Pasaban los minutos y aunque se jugaba más tiempo sobre la portería visitante, el HC Coruña no conseguía traducir ese dominio en goles. Hasta que Rebeca González se puso en plan serio. Es el fichaje estrella de Stanis García y una jugadora con un nivel superior, para estar en uno de los grandes, como el Telecable y el Fraga, por donde había pasado antes. Cogió la bola, se fue de todas, engañó a la portera con un gancho y anotó el 0-1 cuando faltaban cinco minutos para el descanso.

Por el camino, con su potencia, se llevó por delante a una rival. Antes de celebrar con sus compañeras fue a preocuparse y a asegurarse que la jugadora que estaba en el suelo estaba bien. Y aún tuvo un par de ocasiones más antes de irse a vestuarios. Volvió de allí con el mismo instinto asesino y solo tardó cinco segundos en marcar el segundo que daba tranquilidad para afrontar el segundo acto.

El Mieres intentaba responder, sobre todo en jugadas individuales de Lúa Alcaraz, pero Uxue Otegi se mostraba muy segura y fue el HC Coruña el que pudo apretar con una superioridad por azul a Valentina Domínguez, que frenó a Rebeca González enganchándole por detrás el patín. No fue en ese momento, pero sí más adelante cuando las locales sentenciaron. Primero con Anna Bulló, gran finalización para superar a la portera, y Jana Castro al coger el rechace de una falta directa que ella misma había fallado. El duelo, accidentado, terminó de nuevo necesitando la asistencia sanitaria por un golpe a Icía Brea.