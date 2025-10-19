La primera gran tarde de Pablo Cancela en la OK Plata

Pablo Cancela celebra uno de sus goles contra el Tordera Javier Alborés

Es su fichaje estrella y nada más empezar ya demostró por qué. Pablo Cancela le ofreció al CDM su primera gran tarde con una exhibición de cuatro goles que, sumados a los dos de Hugo Mareque, le dieron la victoria a los colegiales sobre el Tordera (6-3) en una primera jornada en la OK Plata masculina en la que el Dominicos claudicó frente al Mataró (3-2) prácticamente sobre la bocina. En la femenina, el Marineda se llevó el derbi por 0-6 contra el Cambre mientras que en la máxima categoría el HC Coruña no pudo evitar su tercera derrota, pero sí su tercera goleada, ya que perdió solo por 3-1 en la pista del Palau.

Exhibición

Pablo Cancela no tuvo suerte en el Liceo. Después de una exitosa carrera, la mayor parte en el extranjero entre Portugal, donde ganó títulos en las filas del Oliveirense, e Italia, sobre todo como un icono del Forte dei Marmi (además de pasar por Bassano y Follonica), regresó a casa ya cumplidos los 35, más maduro, dispuesto a aprovechar que se le hubiesen abierto unas puertas cerradas durante tanto tiempo en parte por la fama de su carácter. Pero en su primer curso se quedó por debajo de las expectativas y en el segundo, una fractura de ligamento cruzado lo mantuvo más de seis meses en el dique seco.

Tuvo otro papel, secundario, acompañando desde fuera. Pero su momento había pasado y tuvo que pensar en el futuro. Y ese pasaba por Compañía de María, que además de darle una salida deportiva, aunque fuese con un paso atrás, le ofrecía otra profesional. Su adaptación no ha sido fácil, pero no ha necesitado mucho tiempo para demostrar que tiene calidad a raudales para ser unos de los jugadores decisivos de la OK Plata.

El equipo perdía por 0-2 en el estreno de la competición en el pabellón de Elviña II y marcó tres goles seguidos, uno en el final del primer tiempo y dos en el inicio del segundo, para darle la vuelta al marcador. Y aunque el rival volvió a igualar, surgió Hugo Mareque para sentenciar con otros dos goles. Uno tiene 37, otro 17. Dos décadas de diferencia. Y el veterano aún puso la guinda en el último minuto, a puerta vacía, con su cuarta tanto.

Fantasmas

Monte Alto vivió un partidazo entre el Dominicos y el Mataró, uno de los equipos que siempre está arriba en la clasificación y que es candidato al ascenso a una máxima categoría a la que ha subido y bajado intermitentemente en los últimos años. Los de la Ciudad Condal, con cambio de Togores en el banquillo con la salida de Manuel y la llegada de su hermano Pablo, salieron valientes y estuvieron por dos veces por delante en el marcador, pero vieron cómo los visitantes se llevaban los tres puntos en el último momento, reviviendo viejos fantasmas de una temporada pasada en lo que se sufrió hasta el final para mantener la categoría.

Adrián Candamio se encargó de poner por delante a los coruñeses nada más empezar, cuando aún no habían pasado los dos minutos desde el pitido inicial. Oriol Llenas, un jugador de formación en el Barça, empató, pero Gonzalo Varela de nuevo puso a los suyos al frente, justo antes de marcharse al descanso. Y justo después de volver de él, igualó de nuevo el Mataró por medio de Marc Puigvert. Fue una segunda parte intensa, de alternativas y mucha igualdad. Y la moneda cayó de lado visitante a tres minutos para la bocina con un Guim Floriach que desniveló la balanza (2-3), dejando al Dominicos sin premio, pero con buenas sensaciones para lo que queda de Liga.

Derbi desigual

El Marineda suma y sigue en el inicio de la temporada en la OK Plata femenina. Su tercera víctima, después del Berenguela y el Alcalá, fue el Cambre en el derbi coruñés disputado en Os Campóns y que ya de entrada se presentaba desigual entre un equipo que aunque nuevo, es experimentado, y otro, el conjunto dirigido por Manolo Souto, formado por jugadoras muy jóvenes (la menor tiene 14 años) y que necesita mucho rodaje.

A los cuatro minutos el Marineda ya había confirmado esa superioridad con dos goles, uno de Fátima Pino, el estreno de la benjamina de la plantilla, y otro de Alba Garrote. El 0-2, sin embargo, se mantuvo hasta la recta final. Porque en los últimos cuatro minutos las de Nelson Obelleiro volvieron a apretar y subieron al marcador otros cuatro goles, dos de Garrote y uno de Mar Franci y Cony Urbina. El Marineda sigue ganando y el Cambre, perdiendo ya que este domingo volvió a saltar a la pista y cayó por 1-8 frente al Alcalá, otro de los favoritos.

Tercera derrota

El HC Coruña tampoco conoce la victoria, si bien mejoró su imagen con respecto a los dos partidos anteriores, en las que había encajado sendas goleadas. Las de Stanis García, que solo mantuvo una jugadora con respecto al curso pasado, cayeron por 3-1 en su visita al Palau, que aunque ha perdido importantes efectivos, sigue estando entre los favoritos.

De hecho las individuales de dos de sus figuras, Laura Puigdueta y Berta Busquets sirvieron para darle la vuelta al gol inicial de Lucía Velo con el que habían sorprendido las coruñesas que, con orden defensivo dieron un paso adelante después de haber encajado 14 tantos en las dos primeras jornadas frente a Fraga y Bembibre. La próxima semana volverán al Palacio de los Deportes de Riazor, donde tienen su primera gran oportunidad de la temporada para sumar con la visita del Mieres.

OK Bronce

Dos empates de Oleiros (3-3) y CDM (5-5) y una victoria, la primera del filial del Liceo (7-1), trajo la jornada en la OK Bronce, además de los triunfos del Ordes, que se mantiene en el liderato, y del Escola Lubiáns.

Los verdiblancos se habían mostrado competitivos pero les había faltado esa pizca de suerte o madurez para cerrar los partidos, perdiendo en dos ocasiones de solo un gol. La visita a Elviña 2 del Urdaneta se mostraba como una oportunidad para empezar a sumar y que no cundieras los nervios. Los dobletes de Jaime Méndez y de Alejando Fraga allanaron el camino y aunque los vascos recortaron, Roi Saavedra (hermano de Bruno Saavedra) sentenció desde la falta directa con el quinto. En los últimos minutos Méndez aumentó su cuenta y Markel Muñoz completó la goleada.

El Oleiros visitó al Patinalón en La Felguera, un escenario siempre incómodo donde los los locales se adelantaron en el marcador. Diego Fontes igualó el marcador aprovechando el juego en superioridad por una azul al rival y el mismo protagonista le dio la vuelta al marcador, pero otro doblete asturiano obligó a sufrir hasta el final para intentar arañar al menos un punto, lo que consiguió Eudald Cañete cuando quedaba poco más de un minuto hasta el final, en el que Samuel Barca detuvo una falta directa a los de casa.

También fue un partido loco el del CDM B en Santutxu con reparto final de puntos. Y eso que los coruñeses empezaron lanzados en el marcador con un triplete de Aaron Torrado en los primeros seis minutos. Los vascos remontaron con cuatro goles. Fue entonces el momento de Anxo Chouciño, que igualó por dos ocasiones, la última a falta de 29 segundos, para firmar n punto para los suyos.

El Ordes, con el fichaje estrella de última hora de Iván Centoira, que decidió abandonar Compañía de María de OK Plata, suma cuatro de cuatro. Su víctima del fin de semana fue el Oviedo Booling (2-4), un rival directo en la parte alta de la clasificación. El Escola Lubiáns de Carballo, por su parte, recuperó terreno con su triunfo por 5-3 frente al Mieres en el que destacaron los cuatro goles de Álex Pérez.