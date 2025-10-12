Oleiros se lleva el derbi y el Marineda sigue firme

Las jugadoras del Marineda celebran un gol en la primera jornada Patricia G. Fraga

Sábado repleto de partidos para los equipos coruñeses de categorías nacionales de hockey sobre patines. En OK Liga Iberdrola, el HC Coruña cayó por 7-1 a domicilio contra el Bembibre con un hat-trick de Txell Moreno para las locales.

Una categoría por debajo está el Marineda, que volvió a ganar en una salida complicada a Alcalá (2-3) con goles de Alba Garrote y Fernanda Muñoz (2). Peor suerte corrió el Cambre, que sucumbió por un contundente 6-1 contra el Gatika.

En OK Bronce masculina todas las miradas estaban puestas en el derbi entre el Oleiros, que estrenaba el pabellón de A Rabadeira en categoría nacional y lo hizo con una ajustada victoria por seis goles a cinco. Al descanso se llegó con empate a dos y, tras el empate a cuatro en la segunda parte, los locales lograron una renta de dos goles que el Liceo solo pudo reducir hasta el 6-5 definitivo. Martín Payero con un hat-trick, Eudald Cañete con un doblete e Íñigo Varela con otro tanto fueron los goleadores locales, que se medirán hoy al Rochapea en el duelo aplazado de la jornada uno.