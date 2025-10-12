Oleiros se lleva el derbi y el Marineda sigue firme
Contundentes derrotas para HC Coruña y Cambre
Sábado repleto de partidos para los equipos coruñeses de categorías nacionales de hockey sobre patines. En OK Liga Iberdrola, el HC Coruña cayó por 7-1 a domicilio contra el Bembibre con un hat-trick de Txell Moreno para las locales.
Una categoría por debajo está el Marineda, que volvió a ganar en una salida complicada a Alcalá (2-3) con goles de Alba Garrote y Fernanda Muñoz (2). Peor suerte corrió el Cambre, que sucumbió por un contundente 6-1 contra el Gatika.
En OK Bronce masculina todas las miradas estaban puestas en el derbi entre el Oleiros, que estrenaba el pabellón de A Rabadeira en categoría nacional y lo hizo con una ajustada victoria por seis goles a cinco. Al descanso se llegó con empate a dos y, tras el empate a cuatro en la segunda parte, los locales lograron una renta de dos goles que el Liceo solo pudo reducir hasta el 6-5 definitivo. Martín Payero con un hat-trick, Eudald Cañete con un doblete e Íñigo Varela con otro tanto fueron los goleadores locales, que se medirán hoy al Rochapea en el duelo aplazado de la jornada uno.