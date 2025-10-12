La eterna juventud de Martín Payero: 48 años y 5 goles en menos de 24 horas

Martín Payero, en el partido del Oleiros contra el Rochapea Quintana

"¡Qué dolor de piernas!", contesta desde el otro lado del teléfono Martín Payero. Es la prueba de que el jugador argentino es humano. Porque los hechos y su carnet de identidad indican lo contrario: a sus 48 años, marcó cinco goles en dos partidos disputados en menos de 24 horas, tres en la victoria contra el filial del Liceo (6-5) el sábado por la tarde y dos este domingo por la mañana en otro triunfo frente al Rochapea (3-2). Históricos primeros puntos, además, para el Club Hockey Oleiros en la OK Bronce, tercera categoría nacional.

Y eso que llevaba dos temporadas sin jugar. Pero cuando el club decidió aprovechar su oportunidad de competir en la categoría, desempolvó sin pensarlo los patines. En principio, para aportar en el día a día de la formación de los jugadores, una tarea en la que está implicado desde la base desde hace varios años. Pero también para jugar los partidos de casa, aunque para empezar le tocaran dos seguidos. "Disfruté un montón. Ahora me lo tomo de otra manera porque a nivel deportivo ya fue todo lo bueno o malo que pudo ser. Eso sí, juego y me olvido de la edad, voy siempre a muerte... aunque después la realidad me ponga en mi sitio. En el Liceo había un par de chavales a los que era imposible perseguir", se ríe.

El Oleiros arranca su era más ilusionante, la era de bronce Más información

Payero llegó a A Coruña en 1998 para jugar en el filial del Liceo. La mayoría de sus ahora compañeros en el Oleiros no habían nacido. No es nuevo para él, que después de su exitosa carrera entre el Liceo y el Barcelos, en la última década ha compartido vestuario con jugadores con los que le separaban más de dos décadas. "Para mí el objetivo es que los niños progresen. Ya lo hice en el Cerceda, en el Dominicos... y ahora más que nunca". Se refiere a gente como Dava Torres, a quien apadrinó en el Cerceda, o a Jacobo Copa, con quien coincidió con los de la Ciudad Vieja. "Aún estuve el viernes con ellos... La primera y la segunda generación. Ahora viene la tercera", bromea.

Proyecto de club

El de San Juan, sin embargo, prefiere evitar el protagonismo y repite una y otra vez que lo importante es el proyecto de club en Oleiros, en cómo se está trabajando para que en solo diez años hayan conseguido llegar a categoría nacional, aspiren incluso a subir un peldaño e instalarse a medio plazo en la OK Plata y se hayan consolidado como una de las mejores canteras en Galicia.

"Fue muy bonito ver a todos los niños del club en la grada animando", dice con respecto al estreno en A Rabadeira. "Somos como una familia. Ya pasó hace unos años, cuando con el equipo alevín nos clasificamos para el Campeonato de España por primera vez en la historia del club. Y es bonito ver ese sentimiento de club", afirma. Lo comenta desde la experiencia de haberse criado en uno así, el Loma Negra, ahora conocido como Lomas de Rivadavia. "Aún voy todos los años y mi hijo entrena allí".

El gran salto del CH Oleiros: de 25 niños a OK Bronce en diez años Más información

"En el Oleiros queremos hacer algo así. Un club en el que la gente se sienta identificada, que forme niños, que les inculque unos valores. Y a partir de ahí, hacer equipos competitivos", asegura. Y para eso, como una forma de cerrar el círculo, es fundamental tener un equipo en la cúspide de la pirámide. "En realidad no contábamos con llegar tan pronto y por eso me decidí a echar una mano. También están Iñigo Varela y Eudald Cañete, como veteranos. Y después son todo chavales de la base que irán yendo a más", añade. "El equipo tiene que ser la referencia para que todos los niños trabajen e intenten estar arriba", indica.

"Yo solo estoy por circunstancias", insiste y apunta a Hugo García como la persona fundamental para que el mecanismo funcione. "Es la persona fundamental del club. Trabaja muchísimo. Y está todo pensado a medio-largo plazo". Los primeros puntos en la OK Bronce que ayuden a apuntar el proyecto ya están garantizados. "Y ganamos a Rochapea, un equipo muy duro y con gente experimentada, también gracias a los paradones de Gaspar Varela", recalca Payero. El portero tiene solo 16 años, está en la órbita de la selección española y es un ejemplo de ese trabajo con la base. "Tiene que ser nuestra esencia. Y no podemos olvidarnos de ella", concluye.