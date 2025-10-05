El Marineda presenta candidatura al ascenso desde la primera jornada

Alba Garrote, del Marineda, en el partido contra el Berenguela - German Barreiros

El Marineda empezó a lo grande su andadura en la OK Plata. El nuevo equipo femenino, que nació a raíz del descontento de las jugadoras con su situación en el HC Coruña, presentó su candidatura al ascenso ya en la primera jornada con una goleada al Berenguela santiagués en el derbi provincial por 7-1. La competición es larga y queda mucho por delante, pero la calidad de las jugadoras y la conjunción como grupo las erige ya como el rival a batir.

A los cinco minutos de partido el equipo dirigido por Nelson Obelleiro ya dominaba por 3-0 y eso que tuvo que jugar dos minutos en inferioridad por una azul a Alba Garrote. Antes de ese momento, Efe Muñoz había marcado dos goles, uno tras recuperación de Mar Francí detrás de al portería, otro con disparo de media distancia.

Las jugadoras locales apenas dejaban respirar al contrario, con una presión muy alta. Con otro robo en la salida de la bola de Muñoz llegó el tercero, de Mar Francí. La chilena le volvió a devolver la asistencia a su compañera en el cuarto, ya en la recta final de un primero tiempo en el que aún llegaría un quinto gol en una lucha en un rechace en el área de Alejandra Martín, que pudo hacer el sexto con un penalti que falló.

A la vuela de vestuarios, Serena Ríos recortó distancias para las visitantes, que no obstante se veían superadas por todas partes y solo se podían defender con faltas, llegando a la décimas en el minuto 29. Alba Garrote falló la ocasión, pero no corría peligro un resultado que aumentó en la recta final con el sexto en una acción individual de Efe Muñoz y el séptimo con una genialidad desde el punto de la directa de Alba Garrote.

Tres puntos y primer líder de la temporada. Estreno soñado para un Marineda que la próxima semana afronta su primer desplazamiento con destino a Alcalá (sábado, 17.00 horas).