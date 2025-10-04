El supercampeón Fraga amarga el estreno del HC Coruña (0-7)
El equipo coruñés encaja una goleada en la primera jornada cimentada por su rival en los primeros minutos y en los finales
La temporada no empezó con buen pie para el HC Coruña, que encajó una goleada en su estreno en el Palacio de los Deportes de Riazor. El Fraga, más rodado y que venía de proclamarse campeón de la Supercopa de España, se impuso por 0-7 en un partido en el que le bastó con apretar en el principio y en el final.
Salió mejor el conjunto visitante, con tres jugadoras que quizás tenían más experiencia en el Palacio que las que tenían enfrente, la mayoría debutantes, como son la coruñesa María Sanjurjo y sus compañeras Marlena Rubio y Adriana Soto, con las que había compartido equipo en el Liceo.
En cinco minutos ya habían marcado dos de ellas, la argentina para abrir el marcador y Sanjurjo a continuación. El HC Coruña aguantó el marcador, aunque no pudo aprovechar dos minutos en superioridad por la azul a Teresa Payá. Y a treinta segundos para el descanso, Rubio amplió la renta.
Acelerón final
El Fraga siguió dominando en el segundo tiempo aunque sin acierto. Las locales se encomendaban a Rebeca González, aunque no fue ella, una especialista, la que se encargó de tirar un penalti para recortar diferencias e Icía Brea no pudo con una portera como Anna Ferrer, en un gran estado de forma como demostró en la Supercopa.
Con el 0-3, el Fraga aceleró en los últimos cinco minutos, en los que marcó cuatro goles. Dos de Carla Fontdegloria y otros dos, uno de falta directa, de una inspirada Marlena Rubio para el 0-7 final. Con el estreno fallido, el HC Coruña se medirá la próxima semana en la segunda jornada al Bembibre a domicilio, a priori uno de sus rivales directos por la salvación.
HC Coruña 0 - 7 Fraga
HC Coruña: Uxue Otegi, Rebeca González, Lucía Velo, Celia Pinacho y Anna Bulló –cinco inicial–. Raquel Parga, Jana Castro e Icía Brea.
Fraga: Anna Ferrer, María Sanjurjo, Teresa Payá. Marlena Rubio y Adriana Soto –cinco inicial–. Carla Fondegloria, Vinyet Flix, y Aina Arxé.
Goles: 0-1, m.2: Adriana Soto. 0-2, m.5: María Sanjurjo. 0-3, m.24: Marlena Rubio. 0-4, m.21: Carla Fondegloria. 0-5, m.21: Carla Fondegloria. 0-6, m.47: Marlena Rubio, de falta directa. 0-7, m.49: Marlena Rubio.
Árbitros: Ivonne Copoví y Xavier Valiente. Mostraron cartulina azul a Teresa Payá y amarilla a Stanis García, entrenador local.
Incidencias: Partido de la primera jornada de la OK Liga Iberdrola disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor.