Oliveirense, Sandrigo y Montreux, rivales del CDM en el Eurockey sub-17

CDM sub-17 - Cedida

El Compañía de María ya se encuentra en Cataluña para disputar desde este jueves hasta el domingo una nueva edición de la Eurockey, un oficioso Campeonato de Europa para la base, en categoría sub-17. Los coruñeses, vigentes subcampeones de España tanto en júnior como en juvenil y en infantil, tendrán por delante un duro torneo con enfrentamientos contra el Oliveirense portugués, el Sandrigo italiano y el Montreux suizo, con los que forma el grupo B.

Los pupilos de Josep Sellas debutarán este jueves en Blanes a las 16.00 horas contra el Montreux. Para el viernes quedará el duelo frente al Sandrigo (09.00 horas), también en Blanes, mientras que por la tarde desplazará a Lloret de Mar para medirse al Oliveirense (17.15 horas).

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a los cuartos de final. El año pasado, el CDM participó en categoría sub-15 y fue apeado en los cuartos de final por el Barça, que fue su verdugo en las tres finales de Campeonatos de España que alcanzó a finales de la temporada pasada.

Categoría sub-15

A finales de mes, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, los dos mismos escenarios acogerán el torneo en la categoría sub-15 en la que también habrá representación coruñesa de la mano del Liceo, además por partida doble ya que participará tanto con su equipo masculino, medalla de bronce alevín en el Campeonato de España, como en el femenino.