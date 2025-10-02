El HC Coruña pasa página y empieza de cero

Plantilla del HC Coruña - Germán Barreiros

El HC Coruña pasa página de la polémica del año pasado y estrena este fin de semana una nueva temporada en la que parte de cero o, como mucho, de dos: un punto por el ser el número de jugadoras que se mantienen de la temporada pasada (Anna Bulló), y otro por la continuidad del cuerpo técnico, con Stanis García al frente. El resto es novedad, una plantilla renovada al 90% con todas las incertidumbres que eso implica y a lo que hay que añadir la pérdida de última hora de Berta Ribas, por experiencia llamada a ser una de las jugadoras importantes del esquema del técnico asturiano, pero lesionada de gravedad durante la pretemporada y que será baja hasta final de curso.

La propia Bulló y Rebeca González serán las líderes del equipo. La segunda, de hecho, fue el fichaje estrella por calidad y palmarés después de pasar por dos de los mejores equipos nacionales del hockey femenino en la actualidad, el Telecable Gijón y el Fraga, con el que incluso ganó la Champions hace dos años en el Palacio de los Deportes de Riazor. Su potente disparo le caracteriza y será la principal amenaza para la portería contraria. La propia estará salvaguardada por Uxue Otegi, otra de las incorporaciones con experiencia, procedente del Voltregà. Las otras dos son Jana Castro, que militó en la máxima categorías en las filas del Girona; y Berta Ribas, que incluso jugó en Francia, pero cuya lesión ha trastocado todos los planes.

Partido de presentación del HC Coruña - Germán Barreiros

La plantilla se completa con talento local, jugadores jóvenes gallegas con mucha proyección que tendrán su oportunidad de hacerse un nombre en la máxima categoría. Desde el Cambre llegaron Raquel Parga, que en su caso no es novata, pues ya había debutado siendo prácticamente una adolescente en las filas del Liceo, y Celia Pinacho. Desde el recién descendido Raxoi, Icía Brea. Desde el Oleiros completa la portería Daniela Fernández. Y desde Carballo, una Lucía Velo que ya ha dejado su sello de calidad en la pretemporada, en especial en el torneo de presentación del pasado fin de semana en el que se sacó de la chistera una gran falta directa.

La primera prueba ya pone alto el listón ya que este sábado a las 17.00 horas visita el Palacio de los Deportes de Riazor el Fraga, que viene de proclamarse campeón del primer título en juego de la temporada, la Supercopa de España, después de eliminar al favorito Vila-sana en las semifinales y poder con el Palau en la final. El equipo además viene liderado por alguien como María Sanjurjo, que en el pabellón coruñés se siente como en casa porque literalmente lo es. La solidez y el orden defensivos, dos de las armas de los conjuntos dirigidos por Stanis García, tienen que ser el punto de partida sobre el que crecer para que cuando el próximo 9 de mayo y termine la fase regular haber evitado una de las tres últimas plazas que condenan a la pérdida de categoría.

OK Plata

También empieza la competición en la OK Plata femenina que este curso contará con doble representación coruñesa con el habitual Resa Cambre, ya consolidado en la categoría pero que ha tenido que reinventarse, y el debutante pero que partirá entre los favoritos Marineda.

Las primeras han aplazado su compromiso de este fin de semana en Os Campóns contra el Alcalá hasta el próximo 19 de octubre por lo que la jornada queda reducida al derbi provincial que se disputará el domingo a las 12.00 horas en el Agra entre el Marineda y el Berenguela. Las coruñesas demostraron un gran estado de forma en su presentación frente al Patinalón, pero las santiaguesas también han tenido buenos resultados a lo largo de pretemporada y el año pasado ya terminaron en los puestos de cabeza de la categoría.

El Raxoi (que recibe al Raspeig), el Ponteareas (que juega en casa contra el Alcorcón) y el Traviesas (que visita al Tres Cantos) completan la representación gallega.