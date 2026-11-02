El coruñés Kuman Santiso conquista con el Amal Mogador marroquí la World Winners Cup 

Kuman Santiso (i) celebra con sus compañeros el título conquistado en Turquía Beach Soccer

El coruñés Kuman Santiso se proclamó campeón de la World Winners Cup 2026 como integrante del Amal Mogador BSC, equipo marroquí que conquistó el título en la competición celebrada en Turquía.

El equipo norteafricano protagonizó una aparición histórica en el torneo disputado en la ciudad de Alanya, culminando su excelente trayectoria con la victoria por 11-8 en la final, disputada ante el Sportivo Luqueño de Paraguay. Un triunfo que permitió al Amal Mogador alzar el trofeo y situarse en la cima del fútbol playa internacional.

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Entre los protagonistas de este éxito se encuentra Kuman, quien suma así un nuevo logro a su brillante palmarés y continúa llevando el nombre del fútbol playa gallego a los grandes eventos internacionales. El jugador herculino aportó dos goles: marcó el 3-2 y el 11-5. Su compañero en la seleccción española Chiky Ardil firmó un póker de dianas.

La conquista de este título también representa un hito para el fútbol playa africano, ya que el equipo marroquí demostró su potencial frente a equipos de otros continentes.

Un nuevo éxito con acento gallego que confirma la presencia y prominencia de nuestros futbolistas en las competiciones internacionales de fútbol playa.

La Real Federación Gallega de Fútbol quiso “felicitar a Kuman Santiso por este importante triunfo, y por ganar una Copa Mundial de la FIFA, que ya forma parte de su palmarés”.