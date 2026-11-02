Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fútbol Playa

El coruñés Kuman Santiso conquista con el Amal Mogador marroquí la World Winners Cup 

El laureado jugador herculino aportó dos goles al triunfo por 11-8 en la final contra el Sportivo Sanluqueño paraguayo

Sergio BaltarA Coruña
02/11/2026 17:59
Kuman Santiso celebra con sus compañeros el título conquistado en Turquía
Kuman Santiso (i) celebra con sus compañeros el título conquistado en Turquía
Beach Soccer
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El coruñés Kuman Santiso se proclamó campeón de la World Winners Cup 2026 como integrante del Amal Mogador BSC, equipo marroquí que conquistó el título en la competición celebrada en Turquía.

El equipo norteafricano protagonizó una aparición histórica en el torneo disputado en la ciudad de Alanya, culminando su excelente trayectoria con la victoria por 11-8 en la final, disputada ante el Sportivo Luqueño de Paraguay. Un triunfo que permitió al Amal Mogador alzar el trofeo y situarse en la cima del fútbol playa internacional.

El quinto Mundial de fútbol playa del coruñés Kuman Santiso

Más información
Nico Alvarado y Jairo Riveiro posan en la arena de la playa de Sabón

De la arena de Sabón a la élite mundial

Más información

Entre los protagonistas de este éxito se encuentra Kuman, quien suma así un nuevo logro a su brillante palmarés y continúa llevando el nombre del fútbol playa gallego a los grandes eventos internacionales. El jugador herculino aportó dos goles: marcó el 3-2 y el 11-5. Su compañero en la seleccción española Chiky Ardil firmó un póker de dianas. 

La conquista de este título también representa un hito para el fútbol playa africano, ya que el equipo marroquí demostró su potencial frente a equipos de otros continentes.

Un nuevo éxito con acento gallego que confirma la presencia y prominencia de nuestros futbolistas en las competiciones internacionales de fútbol playa.

La Real Federación Gallega de Fútbol quiso “felicitar a Kuman Santiso por este importante triunfo, y por ganar una Copa Mundial de la FIFA, que ya forma parte de su palmarés”. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Kuman Santiso celebra con sus compañeros el título conquistado en Turquía

El coruñés Kuman Santiso conquista con el Amal Mogador marroquí la World Winners Cup
Sergio Baltar
Gonzalo Santa Cruz, en un partido del O Parrulo Ferrol contra el Manzanares

El seleccionador nacional absoluto ya cuenta con Gonzalo Santa Cruz
Iago Couce
El ideal gallego

El coruñés Gonzalo Santa Cruz está muy cerca de fichar por ElPozo Murcia
redacción ferrol
Imagen del Peñíscola-Noia

Atención médica para tres integrantes del Noia tras la agresión de jugadores y aficionados del Peñíscola
Agencias