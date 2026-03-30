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Fútbol Sala

El seleccionador nacional absoluto ya cuenta con Gonzalo Santa Cruz

El joven pívot herculino del O Parrulo Ferrol debutará como internacional sénior en unos amistosos en Finlandia

Iago Couce
Iago Couce
30/03/2026 19:53
Gonzalo Santa Cruz, en un partido del O Parrulo Ferrol contra el Manzanares
Gonzalo Santa Cruz, en un partido del O Parrulo Ferrol contra el Manzanares
Daniel Alexandre
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Lo estaban mereciendo desde hacía mucho tiempo y por fin se ha podido cumplir. Tanto David Novoa como el coruñés Gonzalo Santa Cruz, jugadores del O Parrulo Ferrol, compartirán vestuario también en la selección española. 

Así lo confirmó tanto la RFEF como la entidad de la ciudad naval, que no dudó en sacar pecho con la noticia, ya que es la primera vez que dos de sus jugadores acuden a la vez con el combinado nacional absoluto. 

Para Santa Cruz, esta es la primera convocatoria con la selección sénior, después de haber pasado por la sub-19 y la sub-21. Con esta última jugó el pasado diciembre.

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Su nombre ya había sonado para el Europeo, pero finalmente no pasó el corte definitivo. Eso provocó que el joven herculino siguiese trabajando más fuerte para lograr ese objetivo. 

Santa Cruz, de 21 años y cuyo futuro podría estar ya ligado, a partir de la próxima temporada –acaba contrato al final de la presente–, a uno de los grandes del fútbol sala español, ElPozo Murcia, no deja de crecer como jugador.

Ambos se desplazarán hasta Las Rozas (Madrid) el 6 de abril, para realizar tres sesiones de entrenamiento antes de viajar a Finlandia para disputar los últimos amistosos de la presente temporada. 

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