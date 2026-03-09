El coruñés Gonzalo Santa Cruz podría fichar en verano por ElPozo Murcia

Gonzalo Santa Cruza, durante un partido con el Parrulo Jorge Meis

Que O Parrulo Ferrol es uno de los equipos que más ha llamado la atención esta temporada es algo indudable. A pesar de su condición de recién ascendido, el club de A Malata tuvo oportunidad de meterse en la Copa de España y está a punto de conseguir la salvación, tras una campaña en la que ha conseguido tumbar a potencias como Palma Futsal o empatar con el bicampeón liguero Jimbee Cartagena.

Todo ello no ha pasado desapercibido, ni para la afición ni para los equipos rivales, que ya están buscando la manera de pescar a algún cuadro de la ciudad naval. Uno de los que más ofertas tiene es un David Novoa, que recientemente se proclamó campeón de la Eurocopa con España, por lo que será muy difícil retenerle, aunque el jugador está muy contento y todavía tiene contrato con el equipo para la próxima temporada.

La otra pieza deseada es un Gonzalo Santa Cruz que también tiene muchas parejas. Sin embargo, como apuntó el periodista Gustavo Muñana, el pívot coruñés parece que lo tiene hecho con ElPozo Murcia para la próxima temporada, al que se podría incorporar gratis debido a que en junio acaba contrato con el club ferrolano.

En caso de concretarse, el coruñés, que ya tuvo ofertas del Valdepeñas, entre otros equipos, abandonaría la disciplina parrula después de dos años muy buenos para recalar en el actual líder de Primera División y, casualmente, el rival al que se medirá el equipo ferrolano este viernes.