Atención médica para tres integrantes del Noia tras la agresión de jugadores y aficionados del Peñíscola

Imagen del Peñíscola-Noia NOIA PORTUS APOSTOLI

El partido que enfrentó este martes al Servigroup Peñíscola FS con el Noia Portus Apostoli, correspondiente a la jornada 18 de Primera División, terminó con una pelea entre jugadores de ambos equipos y con participación de aficionados que saltaron a la pista.

Tal y como recoge el acta del colegiado Carlos Rodrigo Miquel, una vez terminó el partido, el jugador del Peñíscola Diego Sancho y el del Noia Tiago Manuel Macedo se enzarzaron en una discusión en la que terminó participando el también jugador del equipo peñiscolano Juan Carlos Sánchez. En ese momento, Macedo recibió un puñetazo en lo que fue el inicio de una pelea en la que se unió Gio González, jugador del Peñíscola, quien lanzó una patada al propio futbolista del Noia. El acta añade que justo después, “una persona de la grada” saltó a la pista y lanzó “dos puñetazos” a Macedo, “impactando en su cuerpo el primero de ellos”.

Tras varios minutos de tumulto se produjo otro salto de un aficionado desde la grada, que propinó “una patada hacia un integrante del equipo visitante sin poder identificar a quién golpea”. Rodrigo Miquel terminó expulsando a Juan Carlos Sánchez y a Macedo.

El equipo gallego reclama justicia

La junta directiva del Noia emitió este miércoles un comunicado en el que lamenta y condena los “avergonzantes” hechos acontecidos tras el partido y avanza que “ejercerá todas las acciones legales pertinentes en la máxima y total defensa de sus jugadores y cuerpo técnico”.

La entidad gallega denuncia los comportamientos “bochornosos” y “despreciables” que se vivieron en la pista del conjunto valenciano, los cuales, puntualiza, “chocan frontalmente con los valores que defiende este club con orgullo”, además de que “desprestigian” la que considera “la mejor liga del Mundo”, en referencia a la Primera División FS. “Estas escenas responden a un clima de hostilidad, amenazas y violencia física y verbal inaceptables, en ningún momento iniciado ni provocado por ningún miembro de nuestro equipo, que solo actuaron en defensa de su integridad ante rivales e, incluso, personas que asistían al partido desde la grada”, denuncia.

El Noia, además, informa de que tres de sus jugadores terminaron “con contusiones” debido a esas “deleznables agresiones” y tuvieron que ser atendidos en un centro médico a la conclusión del encuentro, que finalizó con triunfo gallego por 1-6.

Investigación y alegaciones de Peñíscola

Por su parte, el Peñíscola pone en marcha una investigación, según informó el club a través de sus perfiles en las redes sociales, con el objetivo de “esclarecer los hechos y establecer las oportunas sanciones, en su caso, a los responsables de los mismos, a los que se les exigirán las responsabilidades que procedan”.

El club peñiscolano, además, confirmó que su departamento jurídico está estudiando las acciones judiciales que se puedan emprender “frente a todos los causantes e intervinientes en los hechos, con independencia del club al que pertenezcan”.

La entidad también condenó “de manera rotunda” lo ocurrido en el pabellón Juan Vizcarro, que “nada tiene que ver con los valores que desde hace veinticinco años presiden cualquier actuación del club”.

Según confirmaron fuentes oficiales del club, el Peñíscola ha presentado un recurso de alegaciones ante la Real Federación Española de Fútbol sobre la explicación de los hechos realizada por el colegiado Carlos Rodrigo Miquel en el acta oficial.