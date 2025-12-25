Vuelve ‘Mételle un gol ó cancro’ a Abegondo

Edición de 2024 Mételle un gol ó cancro en Faceboook

Viernes, sábado y domingo, el pabellón de San Marcos, en Abegondo, acoge una nueva edición del torneo solidario de fútbol sala ‘Mételle un gol ó cancro’ (Mugoc). En total serán 16 los equipos que participen este año en la competición, diez en categoría masculina y seis en la femenina, aunque el objetivo de la organización está claro y va un paso más allá: “sumar esforzos na loita contra o cancro”.

Una de las señas de identidad de este torneo es su ambiente familiar y solidario, por lo que será mucho más que deporte y se convertirá en una fiesta gracias a la presencia de food trucks y la música de un Dj. Eso será durante la jornada de mañana sábado. Hoy, la organización repartirá tortilla y filloas a los presentes en el pabellón, mientras que el domingo será día de churros y callos. Además, habrá sorteos durante esa última jornada.

Se trata de una edición muy especial para la organización por dos motivos. El primero es la creación de la Asociación MUGOC, “un paso importante para seguir dando continuidade a máis proxectos oncolóxicos, de concienciación e solidarios, que non sempre estarán ligados ao ámbito deportivo”, explican. El segundo es el recuerdo a Mary Carmen Presas, que dará nombre al partido entre los veteranos del Deportivo y el Ardebullo FC, en el que casi seguro será uno de los momentos más emotivos de esta edición número 16 del torneo.

Una vez más, todo lo recaudado se destinará al Centro Oncolóxico de Galicia. Los partidos darán comienzo este viernes a partir de las 17.00 horas, extendiéndose hasta casi la medianoche. El sábado se empieza a las 9.30 horas, mientras que el domingo las finales serán a las 17.30 y 19.30 horas.