Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Fútbol Sala

Vuelve ‘Mételle un gol ó cancro’ a Abegondo

Tres jornadas de fútbol sala solidario en el pabellón de San Marcos con un ambiente festivo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
25/12/2025 22:10
Edición de 2024
Edición de 2024
Mételle un gol ó cancro en Faceboook
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Viernes, sábado y domingo, el pabellón de San Marcos, en Abegondo, acoge una nueva edición del torneo solidario de fútbol sala ‘Mételle un gol ó cancro’ (Mugoc). En total serán 16 los equipos que participen este año en la competición, diez en categoría masculina y seis en la femenina, aunque el objetivo de la organización está claro y va un paso más allá: “sumar esforzos na loita contra o cancro”.

Imagen del torneo de Navidad del Ural en una pasada edición

Cuenta atrás para el clásico torneo navideño del Ural

Más información

Una de las señas de identidad de este torneo es su ambiente familiar y solidario, por lo que será mucho más que deporte y se convertirá en una fiesta gracias a la presencia de food trucks y la música de un Dj. Eso será durante la jornada de mañana sábado. Hoy, la organización repartirá tortilla y filloas a los presentes en el pabellón, mientras que el domingo será día de churros y callos. Además, habrá sorteos durante esa última jornada.

Se trata de una edición muy especial para la organización por dos motivos. El primero es la creación de la Asociación MUGOC, “un paso importante para seguir dando continuidade a máis proxectos oncolóxicos, de concienciación e solidarios, que non sempre estarán ligados ao ámbito deportivo”, explican. El segundo es el recuerdo a Mary Carmen Presas, que dará nombre al partido entre los veteranos del Deportivo y el Ardebullo FC, en el que casi seguro será uno de los momentos más emotivos de esta edición número 16 del torneo.

Una vez más, todo lo recaudado se destinará al Centro Oncolóxico de Galicia. Los partidos darán comienzo este viernes a partir de las 17.00 horas, extendiéndose hasta casi la medianoche. El sábado se empieza a las 9.30 horas, mientras que el domingo las finales serán a las 17.30 y 19.30 horas.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Gol de Mella ante el Huesca en Riazor

Tops & flops (I) | Mejores y peores partidos del Dépor en 2025
Eder Pereira
Paul Jorgensen y Yunio Barrueta, en el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia

Básquet Coruña y Obradoiro: dos vecinos muy lejanos
Chaly Novo
Gaizka Garitano, a la derecha, el pasado curso con el Cádiz en Riazor

Gaizka Garitano volverá a desafiar al Dépor en Riazor
Armando Palleiro
Miguel Loureiro, central del Dépor, durante una entrevista a este diario

Miguel Loureiro, el rostro habitual tras las derrotas
Eder Pereira