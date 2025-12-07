Martita y España superan a Argentina para bañarse en bronce (1-5)

Ale de Paz y Antía Pérez celebran el 0-1 @SeFutbolFEM

La coruñesa Martita y la selección española han hecho historia. El combinado nacional se impuso por 1-5 a Argentina y consiguió colgarse la medalla de bronce en el primer Mundial de la historia de fútbol sala femenino. Ale de Paz adelantó a España en la primera parte. Argentina empató en la segunda, pero mantuvo el cinco para cuatro y ahí el equipo español fue letal y no perdonó sus ocasiones para hacerse con la victoria.

Empezó mucho mejor España el encuentro. Argentina planteó una defensa intensa, pero el equipo de Claudia Pons fue capaz de zafarse en los primeros metros para llegar hasta la portería rival, donde empezó a crecer la figura de Trinidad de Andrea. Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. España tuvo una falta a favor en la frontal del área y desde ahí, la gallega Ale de Paz no perdonó con un potente disparo por debajo de las piernas de la guardameta.

A punto estuvo de durarle pocos segundos la alegría a España. En su primer ataque tras el saque de centro, Argentina tuvo una ocasión clarísima para empatar, pero se encontró con una gran Elena bajo palos. El equipo dirigido por Claudia Pons continuó siendo dueño de la posesión del balón, pero sin ocasiones extremadamente claras de gol en los siguientes minutos, al igual que sus rivales. El encuentro entró en un tramo más 'llano' en el que a ambos equipos les estaba costando generar.

A falta de tres minutos para el final de la primera parte llegó una jugada que pudo ser decisiva. Ontiveros cometió una falta involuntaria sobre Laura Córdoba cuando la española realizaba un desmarque cerca del área para rematar sola. Las colegiadas revisaron la acción tras no haber pitado nada de manera inicial, pero al haber sido fuera del área, la revisión quedó en nada, al considerar que la jugada no era merecedora de tarjeta roja.

Los últimos instantes de la primera parte transcurrieron en el barro, con muchos parones, faltas e interrupciones en el juego, pero sin ocasiones claras. De esta manera, se llegó a tiempo de descanso con 0-1 en el marcador a favor de España.

Segunda parte

Volvió mejor de vestuarios la selección argentina, que se empezó a acercar con cierto peligro a la portería defendida por Elena González. España no conseguía encontrarse a sí misma sobre la pista de Manila, quizás aún aturdida por la derrota del viernes o quizás por el intenso planteamiento defensivo del equipo albiceleste.

España recupero el control tanto del balón como del partido de la mano de la gallega Ale de Paz, autora del 0-1. La jugadora del Poio comandaba los ataques del combinado nacional, pero el segundo gol del partido parecía no querer llegar.

A falta de siete minutos, Argentina decidió jugársela e introducir portera-jugadora sobre la pista para atacar en superioridad. No tardó en dar sus frutos el cinco para cuatro. En su segundo ataque en superioridad, Romero disparó desde fuera del área y , tras rebotar en Ale de Paz, el balón e se envenenó para hacer el empate a uno a falta de seis minutos para el final.

Argentina, ambiciosa, siguió con la portera-jugadora y, en este caso, fue España quien se aprovechó de ello. Laura Córdoba robó en línea de pase y, desde su propio campo, devolvió la ventaja a la Roja. Restaban cinco minutos, un tiempo que el equipo dirigido por Laura Pons debía resistir si quería colgarse la medalla de bronce. La intensidad defensiva volvió a dar sus frutos. España robó en la salida de balón de Argentina (sin portera) y Antía Pérez hizo el 1-3 a placer.

La sentencia definitiva llegó poco después. A falta de dos minutos y medio, Irene Córdoba se colocó como la máxima goleadora del campeonato (a falta de la final) con una buena definición dentro del área a pase de María Sanz. Argentina lo intentó en superioridad el tiempo restante, pero fue Laura Córdoba quien consiguió volver a marcar. El partido terminó 1-5 y la España de la coruñesa Martita consiguió la medalla de bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia.