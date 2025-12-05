Un mal inicio condena a España contra Brasil (1-4)

Laura Córdoba controla el balón frente a Ana Luiza @SeFutbolFEM

España y Brasil se enfrentaron por un lugar en la gran final del Mundial, donde ya esperaba Portugal tras haberse impuesto por 1-7 a Argentina en la otra semifinal. El inicio de partido, con dos goles en contra en un minuto, condenó a la España de la coruñesa Martita de cara al resto del partido, durante el que tuvo que remar a contracorriente en todo momento. Elena salvó al equipo en varias ocasiones, pero no pudo evitar dos nuevos tantos brasileños que dejaron el resultado final en 1-4 y el pase a la final para Brasil. España, por su parte, se medirá a Argentina por el tercer puesto.

No empezó para nada bien el encuentro para España. El combinado nacional perdió el balón en la salida y permitió el disparo de Emilly. Elena detuvo el primer intento, pero el balón le quedó muerto a Ana Luiza, que inauguró el marcador a placer cuando todavía no se había cumplido el primer minuto de juego. Ni diez segundos pasaron y Brasil volvió a robar cerca del área española. En este caso fue Amandinha, que batió a Elena por el palo corto tras rozar en Laura Córdoba.

La tesitura era todavía más complicada. Brasil se puso 0-2 en 61 segundos y España tenía una pared impresionante que escalar para tener opciones de llegar a la final del domingo. Brasil se relajó un poco, consciente de que tenía bastante terreno ganado, pero su presión tras pérdida seguía siendo intensa y dificultaba la salida de balón del equipo de Claudia Pons. Esa defensa seguía dando frutos a la canarinha, pero se encontraron con la figura de Elena bajo los palos para sacar los disparos de Amandinha y Luana.

La portera del Poio sostuvo a España en la primera mitad, sacando varias ocasiones clarísimas. Pero el equipo de Claudia Pons también tuvo sus oportunidades para recortar distancias, como un disparo de Antía Pérez desde su campo cuando Bianca, la portera brasileña, había subido atacar en superioridad. La volvió a tener España, en este caso en las botas de Irene Córdoba, que no fue capaz de concretar entre los tres palos, pero forzó el tiempo muerto de Wilson Saboia. Ambos equipos tuvieron ocasiones en los instantes finales, pero las dos guardametas se mantuvieron firmes y se llegó al tiempo de descanso con 0-2 en el marcador.

Segunda parte

A punto estuvo la segunda mitad de tener el mismo inicio que la primera, pero volvió a aparecer Elena para salvar a España del tercer gol en contra de la tarde. Nada pudo hacer ya unos minutos después en una gran acción de Débora, que tras una pared con Diana regateó a la portera con una pisada y definió a placer para hacer el 0-3.

La reacción española fue casi inmediata. Bianca detuvo el disparo de Ale de Paz, pero fue la propia gallega la que estuvo atenta para aprovechar el error de la defensa brasileña en el rechace y recortar distancias en el marcador. Claudia Pons decidió dar entrada a María Sanz como portera-jugadora para atacar en superioridad. En una de las primeras jugadas estuvo a punto de dar frutos, pero Irene Córdoba no pudo concretar tras una gran combinación del equipo español.

Brasil siguió presionando arriba para tratar de evitar que España saliera en superioridad. Fue así cómo llegó el 1-4 de la Canarinha, obra de Luana. Irene Córdoba estuvo a punto de volver a recortar distancias a un minuto del final, pero se topó con una imperial Bianca. Finalmente, el marcador no se volvió a mover y Brasil pasó, como entraba dentro de los pronósticos, a la gran final del domingo, donde se medirá a Portugal. Por su parte, España luchará por el tercer puesto con Argentina a partir de las 10.00 horas.