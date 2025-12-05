Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Fútbol Sala

España y Martita, ante la final anticipada contra Brasil

Las dos selecciones que partían como favoritas antes del torneo se miden en las semifinales (13.30 horas)

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
05/12/2025 04:05
Irene Córdoba celebra uno de sus cuatro goles en los cuartos de final contra Marruecos
Irene Córdoba celebra uno de sus cuatro goles en los cuartos de final contra Marruecos
@SeFutbolFEM
Llegó el día. El partido más esperado del primer Mundial femenino de fútbol sala se disputa este viernes a partir de las 13.30 horas (españolas, se podrá ver a través de Teledeporte) en el PhilSports Arena de Manila. Las dos selecciones mejor posicionadas en el ranking de la FIFA se miden en semifinales, pero en un partido que bien podría haber sido la gran final.

Martita, jugadora coruñesa de la selección española de fútbol sala

Martita: "Me pedían que sacara el carácter para poder venir a la selección"

Más información

La España de la coruñesa Martita se enfrenta a la gran favorita, a la temida Brasil, en un duelo en el que la canarinha ve la balanza inclinada a su favor en las quinielas. Sin embargo, el combinado español viene realizando una actuación soberbia en el torneo, ganando de manera contundente todos sus encuentros, aunque hayan sido contra rivales de una entidad considerablemente menor al de hoy.

Brasil era el rival a batir desde el minuto cero. Nadie quería enfrentarse a ellas y así lo han demostrado hasta el momento. Cuatro partidos, cuatro victorias, 25 goles a favor y tan solo tres en contra. En sus filas cuenta con la que es, para mucha gente, la mejor jugadora del planeta. Emilly es una de las futbolistas más talentosas de la historia y a sus 31 años lidera junto a Irene Córdoba la tabla de goleadoras del Mundial. Pero el talento brasileño no se queda solo en su número 9, sino que cuenta con una amplia gama de opciones ofensivas en Amandinha, Ana Luiza o Débora Vanin.

España llega al encuentro habiendo firmado un torneo también, hasta el momento, impecable. Cuatro victorias incontestables con 23 goles a favor y cuatro en contra, números muy similares a los de su rival de hoy. Pero España no quiere conformarse con las semifinales y así lo ha transmitido su seleccionadora, Claudia Pons, en la rueda de prensa previa al encuentro: “Es una competición que llevamos preparando mucho tiempo. El objetivo, como el de los 16 equipos, era llegar a la final y a día de hoy creo que mentalmente solo queremos ganar. No hemos venido a ver qué pasa, hemos venido a que pasen cosas”.

La ganadora del España-Brasil conseguirá el pase a la gran final del domingo a las 12.30 horas, donde ya esperará la vencedora de la otra semifinal, que mide a las selecciones de Argentina y Portugal.

