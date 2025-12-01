Martita vuelve a marcar en la goleada de España ante Marruecos (6-1)

Laura e Irene Córdoba celebran uno de los primeros goles ante Marruecos @SeFutbolFEM

España continúa con su idilio frente a Marruecos. Siete partidos y siete victorias para el combinado nacional, que se impuso por 6-1 en los cuartos de final del Mundial de Filipinas. El arranque fue arrollador, con tres goles de Irene Córdoba en apenas minuto y medio que dejaron encarrilado el encuentro. La madrileña engordó su cuenta particular en la segunda parte y la coruñesa Martita e Irene Samper redondearon la goleada para sellar el pase a semifinales, donde España espera a la ganadora del partido de este martes entre Japón y la gran favorita, Brasil.

Ni quince segundos necesitó España para adelantarse en el marcador. Irene Samper encaró en banda derecha y puso un pase milimétrico a la zona izquierda hacia la entrada de Irene Córdoba. El equipo dirigido por Claudia Pons empezó como un ciclón y robó el balón nada más sacar Marruecos de centro para hacer el segundo, de nuevo obra de Irene Córdoba, cuando apenas habían pasado 27 segundos de encuentro.

No bajó el pistón España e Irene Córdoba selló su hat-trick un minuto más tarde empujando el balón a la red tras el pase de la muerte de su hermana gemela, Laura Córdoba. Marruecos estaba noqueada y pudo recibir más tantos en contra en los siguientes minutos, aunque el equipo africano gozó de un mano a mano frente a Elena González que no supo aprovechar.

A punto estuvo de conseguir el cuarto Laura Córdoba. La madrileña sacó de banda hacia Irene Samper, que disparó fuerte desde lejos, pero se topó con la buena intervención de Bentaleb. El balón quedó muerto dentro del área y por ahí apareció Laura, que no fue capaz de concretar entre los tres palos. Marruecos decidió jugar con portera-jugadora y le salió bien la apuesta, ya que a falta de siete minutos para el descanso consiguió recortar distancias por medio de Nadia Laftah en un rechace.

El equipo africano pasó a dominar la posesión, pero las mejores ocasiones siguieron cayendo del lado español. Vane Sotelo buscó varios remates de calidad e Irene Samper también llegó con claridad a la portería rival, pero ambas se encontraron con una inspirada Kawtar Bentaleb bajo los palos.

Segunda mitad

Repitió quinteto Claudia Pons y repitió inicio España. De nuevo conectaron las Irenes, con una pared entre ellas para que Córdoba sumara su cuarto tanto en el encuentro con una gran definición. El gol cortó la posible reacción marroquí tras el paso por vestuario. La campeona de África se quedó noqueada con el inicio de segunda mitad y España se hizo con el control del balón durante los primeros minutos.

Adil Dayeh volvió a optar por atacar en superioridad, pero el equipo de Claudia Pons estaba muy bien plantado en sus primeros quince metros de campo, atacando con agresividad a las cierres marroquíes. Le dio resultados ese estilo defensivo, ya que permitió varias transiciones que a punto estuvieron de acabar en gol. Quien sí estuvo acertada de cara a puerta fue la coruñesa Martita, que marcó su segundo gol de campeonato con un fuerte derechazo desde fuera del área.

España no bajó el pistón e Irene Samper consiguió su primer gol de la tarde en una jugada de estrategia desde el saque de esquina, terminando de sentenciar el partido a favor de 'la roja'. España consiguió así el pase a semifinales del primer Mundial oficial de la historia. Allí se medirá, presuntamente, ante la gran favorita. Una Brasil que primero deberá superar este martes a Japón. Sea quien sea el rival de España, el partido de semifinales será este viernes a las 13.30 horas.