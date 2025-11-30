La España de Martita busca las semifinales contra Marruecos

La gallega Antía Pérez, durante un amistoso contra Marruecos RFEF

La selección española de fútbol sala, con la coruñesa Martita en sus filas, quiere seguir progresando en el Mundial de Filipinas. Su siguiente escollo será Marruecos, a quien se mide este lunes (13.30 horas por Teledeporte) con un puesto en las semifinales en juego.

España firmó una fase de grupos inmaculada, sin sustos ni sobresaltos. Tres partidos y tres victorias contundentes contra Tailandia (5-2), Colombia (5-1) y Canadá (0-7). Con los dos primeros, el equipo dirigido por Claudia Pons ya tenía asegurada la primera plaza del grupo, pero tampoco bajó el pistón contra el equipo norteamericano.

Este lunes se mide a Marruecos, un equipo que España conoce bien, ya que ambas selecciones disputaron entre sí dos amistosos de preparación justo antes de viajar a Filipinas. En esos dos choques disputados en Toledo, el combinado español se impuso a la campeona de África por 8-1 y 6-1. El balance de enfrentamientos es claramente favorable a España, que se impuso en los seis choques disputados con unos registros de 40 goles a favor y tan solo cuatro en contra.

La selección que pase a semifinales se medirá, a priori, con la principal favorita, Brasil. El combinado carioca se enfrenta en cuartos de final a la sorprendente Japón, que intentará dar la campanada mañana martes. Por el otro lado del cuadro, Argentina se mide hoy a Colombia y Portugal hará lo propio mañana con Italia.