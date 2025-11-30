Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Fútbol Sala

La España de Martita busca las semifinales contra Marruecos

El balance en los duelos directos favorece claramente a la selección nacional

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
30/11/2025 20:33
La gallega Antía Pérez, durante un amistoso contra Marruecos
La gallega Antía Pérez, durante un amistoso contra Marruecos
RFEF
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La selección española de fútbol sala, con la coruñesa Martita en sus filas, quiere seguir progresando en el Mundial de Filipinas. Su siguiente escollo será Marruecos, a quien se mide este lunes (13.30 horas por Teledeporte) con un puesto en las semifinales en juego.

Martita, jugadora coruñesa de la selección española de fútbol sala

Martita: "Me pedían que sacara el carácter para poder venir a la selección"

Más información

España firmó una fase de grupos inmaculada, sin sustos ni sobresaltos. Tres partidos y tres victorias contundentes contra Tailandia (5-2), Colombia (5-1) y Canadá (0-7). Con los dos primeros, el equipo dirigido por Claudia Pons ya tenía asegurada la primera plaza del grupo, pero tampoco bajó el pistón contra el equipo norteamericano. 

Este lunes se mide a Marruecos, un equipo que España conoce bien, ya que ambas selecciones disputaron entre sí dos amistosos de preparación justo antes de viajar a Filipinas. En esos dos choques disputados en Toledo, el combinado español se impuso a la campeona de África por 8-1 y 6-1. El balance de enfrentamientos es claramente favorable a España, que se impuso en los seis choques disputados con unos registros de 40 goles a favor y tan solo cuatro en contra.

La selección que pase a semifinales se medirá, a priori, con la principal favorita, Brasil. El combinado carioca se enfrenta en cuartos de final a la sorprendente Japón, que intentará dar la campanada mañana martes. Por el otro lado del cuadro, Argentina se mide hoy a Colombia y Portugal hará lo propio mañana con Italia.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Darío Germil salta por encima de Narváez

Lucas Antañón deja sin premio al Bergantiños
Marcos Rivas
Una acción del partido entre el Betanzos y el Puebla en el García Irmáns

El Puebla pone fin a la racha del Betanzos
Raúl Ameneiro
Una jugada del Imperátor 3-0 As Pontes

El Carral mete la directa para ampliar su ventaja en el liderato
Raúl Ameneiro
Los mejores del Trofeo Aurelio Fernández Lage posan con sus trofeos

Pablo Moure (RCNC) sube al podio del Trofeo Aurelio Fernández Lage
Manuel Seoane