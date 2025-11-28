Mi cuenta

Fútbol Sala

Martita se estrena en el Mundial en la cómoda victoria de España contra Canadá (0-7)

La coruñesa hizo el sexto tanto del combinado nacional en el encuentro

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/11/2025 16:15
Martita controla un balón durante el partido contra Canadá
Martita controla un balón durante el partido contra Canadá
RFEF
La coruñesa Martita se ha estrenado como goleadora en un Mundial este viernes. Lo ha hecho durante la cómoda victoria de España ante Canadá, en un partido que no tenía nada en juego para ninguna de las dos selecciones, ya que el equipo de Claudia Pons tenía asegurado el primer puesto del grupo y las norteamericanas la eliminación.

Martita, jugadora coruñesa de la selección española de fútbol sala

Martita: "Me pedían que sacara el carácter para poder venir a la selección"

Más información

El gol de Martita llegó en la segunda mitad durante una jugada de pizarra ejecutada a la perfección y supuso el 0-6 para España. El combinado nacional dispuso de un saque de banda en la parcela izquierda del campo, que sacó Antía Pérez hacia Laura Córdoba, que filtró un gran pase hacia el corte de Martita para que la canterana del Amarelle rematase en boca de gol.

Se trata del primer gol de la coruñesa en el Mundial. Contra Tailandia y Colombia disfrutó de minutos, pero no había sido capaz de ver portería. Con esta victoria, España consolidó aún más si cabe su pase a cuartos de final como primera de grupo con tres triunfos cómodos en tres partidos. 

España ya conoce a su rival en los cuartos de final. El equipo entrenado por Claudia Pons se medirá a Marruecos el próximo lunes 1 de diciembre a las 13.30 horas. En caso de pasar, el rival en semifinales sería la gran favorita: Brasil, que jugará en cuartos contra la segunda clasificada del Grupo C.

España y Marruecos tienen encuentros recientes. Tanto es así que ambas selecciones disputaron entre sí sus dos últimos amistosos de preparación para el Mundial, con dos victorias cómodas para España por 8-1 y 6-1. El balance total de enfrentamientos también es favorable al combinado español, con un seis a cero, 40 goles a favor y seis en contra en esos choques.

