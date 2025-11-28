España se mide a Canadá con la cabeza puesta en los cuartos

Antía Pérez celebra un gol contra Colombia con Martita al fondo RFEF

Ya sin nada en juego, España, con la coruñesa Martita en sus filas, pondrá punto y final a la fase de grupos del Mundial este viernes (13.30 horas, Teledeporte) contra una Canadá que ya está eliminada. El combinado nacional hizo los deberes contra Tailandia y Colombia y se aseguró el pase a las eliminatorias como primera del Grupo B, por lo que el encuentro de hoy será un mero trámite para ellas donde se buscará no perder ritmo de competición y, sobre todo, que no se sufran lesiones.

Además, España ya conoce a su rival en los cuartos de final. El equipo entrenado por Claudia Pons se medirá a Marruecos el próximo lunes 1 de diciembre a las 13.30 horas. En caso de pasar, el rival en semifinales sería la gran favorita: Brasil, que jugará en cuartos contra la segunda clasificada del Grupo C.

España y Marruecos tienen encuentros recientes. Tanto es así que ambas selecciones disputaron entre sí sus dos últimos amistosos de preparación para el Mundial, con dos victorias cómodas para España por 8-1 y 6-1. El balance total de enfrentamientos también es favorable al combinado español, con un seis a cero, 40 goles a favor y seis en contra en esos choques.