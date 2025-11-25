La España de Martita gana a Colombia y pasa a cuartos del Mundial como primera de grupo

Jugada del gol de Irene Samper RFEF

La selección española de fútbol sala, con la coruñesa Martita en sus filas, ya está en cuartos de final del Campeonato del Mundo que se está disputando en Filipinas después de ganar a Colombia por 5-1 en la segunda jornada. España, que en la primera había podido con Tailandia (5-2), se aprovechó de la victoria de las asiáticas sobre Canadá en el partido anterior para sellar su clasificación como primera de grupo. Su rival será Marruecos o Polonia, pero antes cerrará la fase de grupos el viernes frente a Canadá (13.30 horas).

El combinado español saltó al partido dispuesto a dejar atrás los nervios del día del debut que casi le juegan una mala pasada. Más contundente en defensa, se dio rienda suelta en ataque, con Irene Samper, Vane Sotelo y Antía Pérez poniendo un claro 3-0 antes de que se hubiese llegado a los siete minutos de juego. Antes del descanso, Vane Sotelo amplió la renta con una falta. 95 goles en 95 partidos es la impresionante hoja de servicios de la gallega. En la segunda parte Irene Córdoba marcó por partida doble. Un gol en la portería contraria y otro en la propia para el 5-1 definitivo.

España terminó el partido un tanto frustrada con el juego duro de su rival, pero sin sufrir contratiempos en su objetivo final. El viernes cerrará la fase de grupos contra Canadá en un partido en el que ya no se jugarán nada. Un día antes, el jueves, tendrá una cita frente al televisor para conocer a su rival en cuartos de final que saldrá del duelo entre Marruecos y Polonia. En su grupo, Colombia y Tailandia se jugarán la otra plaza en juego para la siguiente ronda.