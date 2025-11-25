Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Fútbol Sala

La España de Martita gana a Colombia y pasa a cuartos del Mundial como primera de grupo

La selección se impuso por 5-1 con goles gallegos, dos de Vane Sotelo y uno de Antía Pérez

María Varela
María Varela
25/11/2025 16:22
Jugada del gol de Irene Samper
Jugada del gol de Irene Samper
RFEF
La selección española de fútbol sala, con la coruñesa Martita en sus filas, ya está en cuartos de final del Campeonato del Mundo que se está disputando en Filipinas después de ganar a Colombia por 5-1 en la segunda jornada. España, que en la primera había podido con Tailandia (5-2), se aprovechó de la victoria de las asiáticas sobre Canadá en el partido anterior para sellar su clasificación como primera de grupo. Su rival será Marruecos o Polonia, pero antes cerrará la fase de grupos el viernes frente a Canadá (13.30 horas).

El combinado español saltó al partido dispuesto a dejar atrás los nervios del día del debut que casi le juegan una mala pasada. Más contundente en defensa, se dio rienda suelta en ataque, con Irene Samper, Vane Sotelo y Antía Pérez poniendo un claro 3-0 antes de que se hubiese llegado a los siete minutos de juego. Antes del descanso, Vane Sotelo amplió la renta con una falta. 95 goles en 95 partidos es la impresionante hoja de servicios de la gallega. En la segunda parte Irene Córdoba marcó por partida doble. Un gol en la portería contraria y otro en la propia para el 5-1 definitivo.

España terminó el partido un tanto frustrada con el juego duro de su rival, pero sin sufrir contratiempos en su objetivo final. El viernes cerrará la fase de grupos contra Canadá en un partido en el que ya no se jugarán nada. Un día antes, el jueves, tendrá una cita frente al televisor para conocer a su rival en cuartos de final que saldrá del duelo entre Marruecos y Polonia. En su grupo, Colombia y Tailandia se jugarán la otra plaza en juego para la siguiente ronda.

España 5-1 Colombia

España: Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, María Sanz e Irene Córdoba -cinco inicial-, Noelia, Dany, Ceci, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez y Martita.

Colombia: Allison Olave, Danna Rodríguez, Melissa Jaimes, Merlin Salcedo y Nicole Mancilla –cinco inicial-, Karen Torres, Elizabeth Guerra, Isabella Mosquera, Alejandra Apraez, Angely Camargo, Dayana Rivera, Laura Bustos, Diana Celis y Paula Valencia.

Goles: 1-0, m.2: Irene Samper. 2-0, m.4: Vane Sotelo. 3-0, m.6: Antía Pérez. 4-0, m.10: Vane Sotelo. 5-0, m.28: Irene Córdoba. 5-1, m.31: Irene Córdoba, en propia meta.

Árbitras: Kana Saito (Japón) y Nurul Janah (Malasia). Amonestaron a las españolas Antía Pérez y María Sanz y a las colombianas Dayana Rivera, Melissa Jaimes, Isabella Mosquera, Laura Buscos y Alejandra Apraez.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo A disputado en el PhilSports Arena de Manila.

