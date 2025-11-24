Martita y España buscan su segunda victoria en el Mundial

Las integrantes de la selección durante mientras sonaba el himno español antes del choque con Tailandia @SeFutbolFEM

Segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial de fútbol sala para la selección española. El equipo dirigido por Claudia Pons se mide este martes a Colombia (13.30 horas por Teledeporte) tras imponerse en la primera jornada por cinco goles a dos a Tailandia con dos goles de Laura Córdoba, a los que se sumaron los de María Sanz, Irene Córdoba y Vane Sotelo.

El de este martes se presupone como el partido complicado de la fase de grupos para España. Colombia se impuso por 2-0 a Canadá en la jornada inaugural con gol de una Nicole Mancilla que está siendo una de las sensaciones de la Copa del Mundo hasta el momento. Una victoria del combinado español dejaría prácticamente garantizado el pase a cuartos de final, a donde se clasifican los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos existentes.

Claudia Pons podrá contar para este encuentro con Cecilia Zarzuela, que este lunes ya realizó el primer entrenamiento con el grupo en tierras filipinas y que sustituye a la lesionada Mayte, con una fractura nasal. La jugadora malagueña se incorporó este sábado a la concentración y pudo asistir al debut ante Tailandia, aunque aún no participar.

Con la coruñesa Martita en sus filas, España buscará dar un golpe sobre la mesa y demostrar su condición de favorita al título, la cual mantiene junto a las selecciones de Brasil y Portugal. Las cariocas se estrenaron con un 4-1 a Irán, mientras que las lusas ganaron 10-0 a Tanzania.