La coruñesa Martita hace historia: en la lista definitiva de España para el primer Mundial de la FIFA

La selección española femenina, con Martita con el dorsal '18' RFEF

Marta López-Pardo, conocida deportivamente como Martita, hace historia. La coruñesa forma parte de la lista definitiva de España para disputar el primer mundial oficial de fútbol sala femenino, que se jugará en Filipinas entre el viernes 21 de noviembre y el domingo 7 de diciembre.

Así lo ha decidido la seleccionadora nacional, Clàudia Pons, que tenía que concretar las 14 jugadores que finalmente compondrán la plantilla definitiva de España de cara a la cita mundialista.

Entre ellas está la ala y capitana del Poio Pescamar, nacida en el año 2001 en A Coruña y que arrancó su carrera en la élite en el Viaxes Amarelle. Martita aparece en la relación final con el dorsal '13'. La herculina le ha ganado la partida a Laura Sánchez, que competía en su mismo puesto por una plaza en la lista final. La otra descartada es la portera Ari.

Junto a Martita estarán presentes con la selección española, tricampeona de Europa, las también gallegas Ale de Paz (Poio Pescamar), Antía Pérez (Bloques Cando Castro) y Vane Sotelo (Arriva AD Alcorcón). También acude como asistente de Pons el pontevedrés Adri Paz. El Poio Pescamar es el equipo que más jugadoras aporta, ya que, además de la fenesa De Paz y de Martita, están citadas Elena González y Noelia Montoro.

España está encuadrada en el Grupo B junto con Tailandia, Colombia y Canadá. El combinado nacional no debería tener demasiadas complicaciones para superar esta fase inicial como primera y meterse en los cuartos de final del torneo. De ser así, se mediría en esa segunda ronda al segundo clasificado del Grupo A, conformado por Polonia, Marruecos, Argentina y la anfitriona Filipinas.

Calendario

'La Roja' debutará el sábado 22 de noviembre a las 12.30 horas españolas contra Tailandia. El segundo encuentro será tres días más tarde, el martes 25 a las 13.30 horas contra Colombia, y cerrará la fase de grupos el viernes 28 a las 13.30 horas ante Canadá.

España tiene ante sí la oportunidad de hacer un gran papel en la cita mundialista, la primera organizada por la FIFA tras el movimiento reivindicativo organizado por las jugadoras para que se celebrase este torneo. El equipo español, campeón en las tres Eurocopas organizadas por la UEFA disputadas hasta la fecha, llega como una de las grandes favoritas a hacerse con el título sobre la pista de Manila junto a Brasil o Portugal.