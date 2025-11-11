La coruñesa Martita participa en la goleada de España a Marruecos (8-1) previa al Mundial

Las jugadoras de la selección española celebran un gol contra Marruecos RFEF

La selección española femenina de fútbol sala, con la coruñesa Martita en sus filas, continúa firme en su preparación hacia el Mundial de Filipinas y se impuso con autoridad a Marruecos por 8-1 en el primero de los dos amistosos programados en Toledo. El segundo duelo se disputará este miércoles, nuevamente en la capital manchega y será el último amistoso en España antes de viajar a Filipinas, donde el próximo viernes empezará la histórica cita mundialista.

El combinado español comenzó dominando desde el inicio, aunque el primer tanto no llegó hasta el minuto seis, cuando Irene Samper conectó una volea tras un saque de córner. Pese a la intensidad de Marruecos, a las africanas les costaba generar peligro. España amplió su ventaja gracias a Laura Sánchez, que aprovechó un rechace tras un disparo de María Sanz.

Marruecos reaccionó con un gol de Nadia Laftah, que apareció en el segundo palo para recortar distancias. A partir de ahí, las campeonas africanas apostaron por el juego de cinco, lo que obligó a las españolas a replegarse y a tener algunas dudas en su juego. Sin embargo, esa intensidad la pagaron caro y cometieron la sexta falta poco antes del descanso y Vane Sotelo no perdonó desde los diez metros para establecer el 3-1.

El segundo tiempo fue un monólogo español. Nada más reanudarse el encuentro Antía Pérez firmó el cuarto con un disparo raso y poco después Ale de Paz aumentó la diferencia con un centro-chut que sorprendió a la portera marroquí.

Un penalti sobre Laura Córdoba, confirmado por el videoarbitraje, permitió a Noelia anotar el sexto tanto. Marruecos volvió a apostar por el juego de cinco, pero esta vez más para controlar el marcador que para atacar. En los minutos finales, Irene Samper completó su doblete a pase de Laura Sánchez y Vane Sotelo, de nuevo desde los diez metros, cerró la goleada con el 8-1 definitivo.

España confirma así su excelente momento de forma y buscará repetir triunfo este miércoles, otra vez en Toledo, en el segundo amistoso frente a Marruecos.