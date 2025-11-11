La coruñesa Martita participa en la goleada de España a Marruecos (8-1) previa al Mundial
La selección se vuelve a medir a las africanas este miércoles en Toledo, último partido antes de viajar a Filipinas
La selección española femenina de fútbol sala, con la coruñesa Martita en sus filas, continúa firme en su preparación hacia el Mundial de Filipinas y se impuso con autoridad a Marruecos por 8-1 en el primero de los dos amistosos programados en Toledo. El segundo duelo se disputará este miércoles, nuevamente en la capital manchega y será el último amistoso en España antes de viajar a Filipinas, donde el próximo viernes empezará la histórica cita mundialista.
El combinado español comenzó dominando desde el inicio, aunque el primer tanto no llegó hasta el minuto seis, cuando Irene Samper conectó una volea tras un saque de córner. Pese a la intensidad de Marruecos, a las africanas les costaba generar peligro. España amplió su ventaja gracias a Laura Sánchez, que aprovechó un rechace tras un disparo de María Sanz.
Marruecos reaccionó con un gol de Nadia Laftah, que apareció en el segundo palo para recortar distancias. A partir de ahí, las campeonas africanas apostaron por el juego de cinco, lo que obligó a las españolas a replegarse y a tener algunas dudas en su juego. Sin embargo, esa intensidad la pagaron caro y cometieron la sexta falta poco antes del descanso y Vane Sotelo no perdonó desde los diez metros para establecer el 3-1.
El segundo tiempo fue un monólogo español. Nada más reanudarse el encuentro Antía Pérez firmó el cuarto con un disparo raso y poco después Ale de Paz aumentó la diferencia con un centro-chut que sorprendió a la portera marroquí.
Un penalti sobre Laura Córdoba, confirmado por el videoarbitraje, permitió a Noelia anotar el sexto tanto. Marruecos volvió a apostar por el juego de cinco, pero esta vez más para controlar el marcador que para atacar. En los minutos finales, Irene Samper completó su doblete a pase de Laura Sánchez y Vane Sotelo, de nuevo desde los diez metros, cerró la goleada con el 8-1 definitivo.
España confirma así su excelente momento de forma y buscará repetir triunfo este miércoles, otra vez en Toledo, en el segundo amistoso frente a Marruecos.
Vane Sotelo, 92 goles en 92 partidos
La gallega Vanesa Sotelo Quintela, con los dos goles que marcó con la selección española de fútbol sala femenino en la victoria por 8-1 ante Marruecos, se consolida como máxima anotadora de la historia del equipo al llegar a la cifra de 92 en el mismo número de encuentros.
La jugadora del Alcorcón pasa por un extraordinario momento de forma y en los dos amistosos ante Filipinas y Marruecos ha logrado marcar por partida doble y aumentar su cuenta anotadora, que ha pasado de 88 a 92 goles.
Pero es que la cifra la puede aumentar este miércoles al jugar España el segundo amistoso contra Marruecos, otra vez en Toledo, en el Pabellón Javier Lozano.
Vane Sotelo, como se la conoce deportivamente, tiene 30 años y nació en Ourense, una ciudad en la que se trabaja muy bien con la cantera, y donde dio sus primeros pasos para después fichar por el Alcorcón, club en el que afronta su segunda etapa tras un paso por el Futsi Navalcarnero, también de Madrid.
La gallega lidera con autoridad la tabla de goleadoras del combinado que dirige Clàudia Pons con 92 goles, 40 más que Patricia González Mota 'Peke', que tiene 52 en 124 partidos, y Anita Sevilla, que cuenta con 41 en 130, lo que le convierte en la primera jugadora con más encuentros.