La coruñesa Martita entra en la lista de España para el Mundial
La cita se disputa del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas
Martita, jugadora coruñesa de fútbol sala, ha sido convocada para el Mundial de este año 2025 con la selección española. Así lo ha anunciado la Federación a través de sus redes en la tarde de este lunes con un vídeo en el que se muestra a las 16 jugadoras citadas por Claudia Pons para el compromiso mundialista que se celebrará en Filipinas entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre.
Martita no es la única gallega presente en la convocatoria, sino que estará acompañada de otras habituales como son Antía Pérez, Ale de Paz y Vane Sotelo. Junto a ellas viajará el también gallego Adri Paz como preparador físico del combinado nacional español. Además, un club gallego, el Poio, es el más representado en esta convocatoria con cuatro jugadoras: las propias Martita y Ale de Paz, Noelia Montoro y Elena González.
La concentración dará comienzo este domingo 2 de noviembre en Las Rozas, disputando dos amistosos contra la selección de Marruecos los días 11 y 12, antes de viajar a Filipinas el día 15. Una vez en Manila, Claudia Pons deberá dar a conocer la lista definitiva de catorce futbolistas que disputarán el Mundial, por lo que tendrá que hacer dos descartes con respecto a esta lista inicial.