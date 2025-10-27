Mi cuenta

Fútbol Sala

La coruñesa Martita entra en la lista de España para el Mundial

La cita se disputa del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
27/10/2025 17:48
Martita durante un partido con la selección
Martita durante un partido con la selección
RFEF

Martita, jugadora coruñesa de fútbol sala, ha sido convocada para el Mundial de este año 2025 con la selección española. Así lo ha anunciado la Federación a través de sus redes en la tarde de este lunes con un vídeo en el que se muestra a las 16 jugadoras citadas por Claudia Pons para el compromiso mundialista que se celebrará en Filipinas entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre.

Martita no es la única gallega presente en la convocatoria, sino que estará acompañada de otras habituales como son Antía Pérez, Ale de Paz y Vane Sotelo. Junto a ellas viajará el también gallego Adri Paz como preparador físico del combinado nacional español. Además, un club gallego, el Poio, es el más representado en esta convocatoria con cuatro jugadoras: las propias Martita y Ale de Paz, Noelia Montoro y Elena González.

La concentración dará comienzo este domingo 2 de noviembre en Las Rozas, disputando dos amistosos contra la selección de Marruecos los días 11 y 12, antes de viajar a Filipinas el día 15. Una vez en Manila, Claudia Pons deberá dar a conocer la lista definitiva de catorce futbolistas que disputarán el Mundial, por lo que tendrá que hacer dos descartes con respecto a esta lista inicial.

