La selección española, con la coruñesa Martita, se prepara en Galicia para el Mundial

Martita Poio Pescamar

Martita, el nombre con el que es conocida la jugadora coruñesa del Poio Marta López-Pardo, ya está concentrada con la selección española de fútbol sala con la que este martes y este miércoles disputará dos partidos amistosos contra Portugal en Villalba y As Pontes, ambos a las 19.30 horas. Galicia, uno de los motores de este deporte en categoría femenina, fue la escogida para ser el escenario de estos dos partidos en los que el conjunto dirigido por Claudia Pons busca llegar en la mejor forma posible al Campeonato del Mundo que tendrá lugar en Tailandia entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre. Sus rivales en la primera se fase serán la selección anfitriona, Canadá y Colombia.

Martita, que se formó en la cantera del Viaxes Amarelle (es la hija del actual presidente), con el que llegó a debutar en la máxima categoría siendo prácticamente una adolescente, es una habitual del combinado nacional en categorías inferiores y ha ido entrando en convocatorias de la absoluta en los últimos años, por lo que quiere hacerse un hueco en la lista de las elegidas para el próximo Mundial. La ala del Poio Pescamar heredaría la representación coruñesa de Lucía Gómez 'Luci', que levantó tres Eurocopas, en 2019, 2022 y 2023, vistiendo la camiseta de España. Luci, como Martita, también pasó por el Viaxes Amarelle y el Poio, además de Ourense y Burela, y desde la temporada pasada milita en el Les Corts.