Jacob Díaz se lamenta de una ocasión errada contra el Guadalajara Carlota Blanco

El Attica 21 Hotels OAR Coruña vuelve esta tarde (19.30 horas) al ruedo de la División de Honor Plata. Tras cosechar cuatro empates de manera consecutiva, los tres últimos con idéntico resultado de 29-29, el conjunto herculino intentará regresar a la senda de la victoria y asaltar el liderato de la categoría ante un recién ascendido como es el Zamora.

Un triunfo oarista colocaría a los coruñeses, actualmente segundos con 16 puntos, con un total de 18 en su casillero. Una cifra con la que superaría al actual líder, el Huesca (17). Los aragoneses se miden al otro equipo recién descendido de Asobal como es el Guadalajara. Al OAR le valdría tanto una derrota como un empate del Huesca para acabar la jornada como primero, siempre que se imponga a Zamora. Eso sí, el Bada podría recuperar el liderato una vez dispute su partido aplazado de la jornada nueve.

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Para este encuentro, Nando González seguirá sin poder contar con los lesionados Pablo Moral, Macapá y Henrique Traba, que continúan evolucionando en sus respectivos procesos de recuperación. Como viene siendo habitual esta temporada, el entrenador cántabro deberá hacer otro descarte en la convocatoria del encuentro, que en los últimos partidos ha caído en Ángel Iglesias.

El conjunto castellano llega como penúltimo clasificado y con tan solo seis puntos en su casillero, pero tres de ellos han llegado en sus tres últimos encuentros, donde le ha ganado al Barça Atètic en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y ha empatado con Zaragoza en el Ángel Nieto.

A pesar de su situación clasificatoria, se trata de un equipo que suele plantar cara a cualquiera. Así lo reflejan las derrotas ajustadas contra Huesca (33-35), Eivissa (28-25) o Guadalajara (32-30). Eso sí, cuentan con el peor registro defensivo de la categoría con 349 goles encajados en once jornadas de liga.

Con el Zamora llega al San Francisco Javier un viejo conocido del OAR como es Sergio Torío. El pivote visitó los colores oaristas la pasada temporada, en la que no gozó de demasiado protagonismo, pero superó los cincuenta goles (55) entre Liga y Copa. Torío fue uno de los pocos refuerzos que Zamora incorporó tras el ascenso. A un bloque consolidado y liderado por el portero brasileño Lucas Santana se unieron jugadores como Álvaro Carretero o Miguel Vieira.