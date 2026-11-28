Jugada del partido entre el OAR y el Zamora Javier Alborés

El Attica 21 Hotels OAR Coruña es el nuevo líder de División de Honor Plata. Por lo menos hasta que el Huesca recupere el partido que tiene pendiente. Pero mientras, los coruñeses se han ganado el honor de estar al frente de la competición en su segundo año en la categoría gracias a su victoria por 37-29 sobre el Zamora fraguada en la segunda parte que le sirvió para aprovechar la derrota del Bada contra el Guadalajara (29-34).

El equipo dirigido por Nando González dejó atrás la racha de cuatro empates seguidos (los tres últimos con el mismo resultado de 29-29), pero no lo tuvo fácil, por lo menos en el primer tiempo, que empezó con los visitantes, bien plantados, empezaron dominando. El OAR intentaba conectar con Mario López en el extremo, pero los palos y la inspiración del portero Lucas Bernegozzi le dificultaban la tarea de anotar.

Con el Zamora sin dar concesiones en defensa y con paciencia en el ataque, llegó al minuto 20 por delante en el marcador, 9-11. Poco después, llegó una de las jugadas clave. Álex Conde golpeó de manera involuntaria a un rival en la cara y los colegiados le mostraron tarjeta roja, por lo que no pudo volver a jugar en el resto del choque. Zamora consiguió aprovechar la superioridad para pasar del 12-13 al 12-15.

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Antes del descanso los locales recuperaron al séptimo jugador, pero no las sensaciones, y el Zamora se marchó al descanso con ventaja de 14-16. Nando González se veía obligado a introducir cambios e incluso a forzar con jugadores a los que había reservado en el primer tiempo. Fue el caso de Álex Malid inédito en la primera mitad para liderar la defensa, mientras que en ataque juntó a sus dos centrales, Chan y Tobes, con Jacob Díaz como extremo derecho.

Esto le dio un aire nuevo al equipo. Y otra velocidad. Si bien llevó su tiempo que funcionasen los cambios porque el meta del Zamora seguía en estado de gracia, poco a poco el color rojo se adueñó del partido y el OAR se puso por delante por primera vez a los ocho minutos de la reanudación con un 20-19 que fue clave. Porque los visitantes se quedaron clavados en esa cifra, casi cuatro minutos y un parcial que se disparó y que si aún no era definitivo, sí marcaba una tendencia (24-19), con el coruñés Diego Martínez dejando su impronta.

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A partir de entonces, el dominio del OAR ya fue total. Llegó incluso a contar con una ventaja de diez goles y marcó hasta el meta Israel Marín de portería a portería, aunque la final fue solo de ocho (37-29). En ese momento ya se empezaba de mirar de reojo el móvil para consultar el resultado del Huesca. Cuando se confirmó la derrota, los jugadores celebraron el liderato sobre la pista. 18 puntos por los 17 del que hasta ahora se mostraba intratable pero que ya lleva dos derrotas seguidas. A los coruñeses les tocará defender el liderato en casa la próxima semana en otro día grande con el derbi frente al Cisne.