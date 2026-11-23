Xavi Moreno y Javi Rodríguez Moya en la grada de la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras el partido del sábado Cedida

La última semana ha sido una de reencuentros muy especiales para Javi Rodríguez Moya, jugador del Attica 21 Hotels OAR Coruña. El equipo herculino se enfrentó el miércoles al San Pablo Burgos y el sábado al Barça Atlètic (ambos con idéntico resultado, 29-29) y en los dos encuentros Javi se reencontró con su pasado como entrenador en el CH Parets, el equipo de su pueblo, Parets del Vallès.

En el equipo burgalés juega Gonzalo Andino, a quien Javi entrenó en Parets, pero el reencuentro más especial fue con Xavi Moreno en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ambos son del mismo pueblo y dieron sus primeros pasos en el balonmano en el mismo club. De hecho, Xavi lo hizo de la mano de Javi: “Mi relación con él y con su familia es muy buena, me marché de allí hace ocho o nueve años, pero siempre hemos mantenido el contacto. Lo entrené durante dos años cuando era muy chiquitito y de ahí yo empecé mi carrera profesional y él se fue al Barça”, recuerda. “Cuando supe que nos íbamos a enfrentar le hablé porque me hizo mucha ilusión. Para mí, como entrenador, me llena de orgullo, es un auténtico placer”, añade el jugador oarista.

Crónica | El OAR deja escapar un punto en Barcelona (29-29) Más información

Parets del Vallès es un pueblo que no llega a los 20.000 habitantes, pero con una gran cantera a nivel de balonmano. Javi y Xavi son solo dos ejemplos cuyo pasado está unido por este deporte, pero hay varios más: “Ver que un chico de la cantera llega a ese nivel, la verdad que es un orgullo para mí como entrenador y para el club de Parets. Es un indicativo de que las cosas se están haciendo bien. Xavi está en el Barça, pero la cantera del club tiene varios jugadores en Granollers o La Roca, que son equipos potentes de Cataluña. Eso es un síntoma de que el CH Parets está haciendo un muy buen trabajo”, explica Javi. En la segunda vuelta, si ningún contratiempo lo impide, se volverán a encontrar, aunque esta vez en A Coruña, en el San Francisco Javier. Ese encuentro se disputará el primer fin de semana de abril, presumiblemente el sábado día 3.

Javi Rodríguez Moya y Xavi Moreno durante su etapa en el HC Parets Cedida

El duelo individual del pasado sábado, a menos a nivel estadístico, se lo llevó el jugador con más experiencia tanto en la vida como en el balonmano. Javi fue el máximo goleador del OAR con siete goles en nueve intentos, mientras que Xavi Moreno vio puerta en uno de sus dos lanzamientos. En el conjunto del partido, el equipo coruñés llegó a ir cuatro goles arriba (25-29) a falta de nueve minutos, pero no consiguió volver a ver puerta en lo que restaba de partido y acabó empatando por cuarta jornada consecutiva (29-29). Un resultado que, pese a todo, deja al OAR segundo gracias a los pinchazos del líder, un Huesca que cayó contra San Pablo Burgos (34-27), y el tercero, Anaitasuna, que empató frente a Agustinos (33-33).

El próximo compromiso del OAR, en el que podría asaltar el liderato de la División de Honor Plata, será este mismo sábado en el San Francisco Javier, donde recibirá a partir de las 19.30 horas al Zamora, equipo recién ascendido desde Primera Nacional.