Diogo Freitas lanza a portería durante el OAR-Guadalajara Carlota Blanco

Cuarto empate consecutivo para un Attica 21 Hotels OAR Coruña que se dejó un punto en su visita al Barça Atlètic (29-29). Los coruñeses llegaron a ir ganando por cuatro goles de ventaja a falta de nueve minutos para el final (25-29), pero en ese tramo no consiguieron volver a ver puerta y los blaugranas lo supieron aprovechar para rascar un empate que deja con sabor de boca amargo a los coruñeses.

Los primeros minutos estuvieron igualados, pero fue ya en ese inicio cuando se cumplió la ley del ex. Alberto Roldán se midió ante su excompañero Isra Marín desde los siete metros y el central se impuso al guardameta para hacer el segundo tanto del filial blaugrana.

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El OAR consiguió su primera ventaja de la tarde con el 3-4, ampliada con una buena acción defensiva y su posterior contra de Jacob Díaz. Tras ese revés fue el Barça quien subió el pistón en defensa. Los locales secaron al ataque herculino durante varios minutos y le dieron la vuelta al marcador con un parcial de 4-1 (7-6).

Los coruñeses recuperaron la ventaja, pero se quedaron con un hombre menos tras la exclusión de Lilian Pasquet. Dos minutos de los que no salieron para nada mal parados, ya que pasaron del 10-11 al 11-13. Un buen movimiento de balón en ataque culminado con sutileza por Diego Martínez amplió en un gol más la renta y forzó al Barça a pedir tiempo muerto a siete minutos del descanso.

Una nueva inferioridad oarista por exclusión de Álex Conde dio alas al conjunto blaugrana en el tramo final de la primera mitad, que acabó con 14-16 en el marcador.

Altibajos

La salida de vestuarios del Barça fue espectacular. Tras un parcial inicial de 3-3 en tres minutos, los locales empataron a 19 e incluso tuvieron una contra para ponerse por delante, pero se encontraron con el pie salvador de Isra Marín. El portero cántabro se erigió como salvador en este tramo, con una doble parada en la siguiente acción al extremo local.

Con ventaja blaugrana, el OAR subió un punto la intensidad defensiva y eso le permitió correr. Ahí se desenvolvió como pez en el agua un Xabi Barreto que, con dos goles en menos de un minuto, puso el 23-25. Un nuevo gol del extremo vasco provocó poco después el tiempo muerto local con diez minutos por delante.

Sin embargo, los locales no dieron su brazo a torcer y a falta de seis minutos se pusieron a dos (27-29), para forzar que fuera ahora Nando González el que solicitara tiempo muerto para ordenar a sus jugadores de cara al tramo decisivo del encuentro.

Malid frenó el primer ataque blaugrana con una gran defensa. Una acción que no terminaron de compensar en el otro lado de la pista sus compañeros, que cometieron falta en ataque. Ian Viladiu pudo poner a uno a los locales, pero erró desde posición de extremo con todo a favor.

El OAR decidió arriesgar y atacar con siete jugadores, vaciando la portería, en busca de un gol que sentenciara el encuentro. Nacho Valles erró y el Barça recortó en la contra por medio de Agustín Unzner (28-29). Mario López pudo sentenciar, pero el guardameta local detuvo su intento y el Barça empató a 29 por medio de Dalmau Huix.

Los coruñeses tuvieron posesión con un minuto por delante. La defensa catalana fue férrea y desbarató la ocasión oarista. Los locales tuvieron la última bola del partido, con un 15 segundos y un tiempo muerto para diseñar la jugada. El OAR se cerró bien. Finalmente Isra Marín detuvo el lanzamiento por abajo de los locales y Nando fue capaz de pedir tiempo muerto a un segundo del final, pero no hubo tiempo suficiente para nada y el partido acabó 29-29.