Xabi Barreto lanza a portería durante el partido de Copa entre OAR y Cuenca Germán Barreiros

Después del sorteo fallido de ayer, que había le había emparejado inicialmente con el Villa de Aranda, el OAR ya tiene rival para la segunda ronda de la Copa del Rey de balonmano, que ha deparado un derbi entre los dos mejores equipos gallegos del momento: el Cangas Frigoríficos do Morrazo, último clasificado de la Liga Asobal, y el equipo coruñés, tercero de División de Honor Plata. La eliminatoria, a partido único, se disputará el 16 de diciembre en el feudo oarista, el pabellón de San Francisco Javier.

Allí los de Nando González hicieron historia hace apenas un mes, cuando en su segundo partido en la competición copera eliminaron al Cuenca, un equipo de la Asobal, para clasificarse por primera vez para la segunda ronda con un gol final de Jacob Díaz. Ya se habían quedado a las puertas de hacerlo la temporada pasada, cuando llevaron al Nava, también de la máxima categoría, hasta la prórroga. El siguiente objetivo será la tercera ronda, ya el paso previo a la fase final de los ocho mejores.

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El Cangas eliminó en la primera fase al Dólmenes Antequera, una alegría para olvidar su mal desempeño en la competición liguera en al que cierra la clasificación con solo dos puntos tras una victoria y ocho derrotas en nueve jornadas. El resto de emparejamientos en segunda ronda son: Cisne-Nava, Sinfín-Puerto Sagunto, Benidorm-Burgos, Eivissa-Villa de Aranda y Zaragoza-Proin Sevilla.

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En esta segunda ronda todavía no entran todos equipos de Asobal (los siete primeros del curso pasado más el anfitrión). Será ya en la tercera fase en la que completarán el cuadro los seis ganadores de la segunda junto con seis de los que faltan de la máxima categoría, todos excepto el vigente campeón (Barcelona) y el anfitrión (Caserío Ciudad Real).

La fase final incluirá un total de tres eliminatorias: cuartos, semifinales y final; las cuales se concentrarán en tres días y una única sede. Esta temporada tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en Ciudad Real y la jugarán los seis equipos que pasen de la fase anterior junto con el Barça y el equipo anfitrión.