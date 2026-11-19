Nando González pide explicaciones a los árbitros durante el duelo de la primera ronda copera contra el Cuenca Germán Barreiros

La Real Federación Española de Balomnano (RFEBM) anuló el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, pocas horas después de haber emparejado al Attica21 Hotels OAR Coruña con el Villa de Aranda, equipo burgalés que marcha undécimo en la liga Asobal.

El sorteo, retransmitido en directo por el canal de YouTube de la RFEBM, en el que participaron dos personas, un hombre y una mujer, presentó una estética poco elaborada, poco profesional. Y así resultó siendo. Según el organismo rector del balonmano español, el acto quedó sin efecto por un error: apareció en pantalla el resultado de una prueba previa al sorteo. Las 10.00 de hoy es la hora a la que ha programado el nuevo.

En el frustrado, dentro de las bolas azules estaban los nombres de los peores clasificados, teniendo en cuenta la temporada pasada: OAR, Eivissa, Blendio Santander, Benidorm, BM Cisne y Zaragoza; en las rojas, Villa de Aranda, Cangas do Morrazo, BM Nava, Cajasol Sevilla, Puerto Sagunto y San Pablo Burgos.

El OAR remonta ocho goles para volver de Burgos con un punto (29-29) Más información

El nombre del equipo entrenado por Nando González salió en tercer lugar. El primer emparejamiento determinado fue el Zaragoza-San Pablo Burgos. Lo siguieron, por este orden, Eivissa-Cangas do Morrazo, Blendio Santander-BM Nava, BM Benidorm-Puerto Sagunto, Cisne Pontevedra-Cajasol Sevilla. Las eliminatorias–las buenas– se disputan a partido único en la pista del equipo que figure primero en el emparejamiento.

El conjunto coruñés dio la sorpresa en la ronda inicial del torneo del KO al superar, por 28-27, al BM Cuenca, actual décimo clasificado de la liga Asobal, con los mismos puntos, seis, que el Villa de Aranda, ubicado un puesto más abajo después de nueve jornadas disputadas.

El OAR Coruña marcha segundo en la División de Honor Plata, a pesar de haber empatado, ambos a 29 goles, sus dos últimos compromisos (en casa con el Guadalajara y a domicilio con el San Pablo Burgos) con dos puntos menos y un partido más disputado que el líder, el Huesca, y con un punto más que el tercero, el Anaitasuna, también con un encuentro menos que los pupilos de Nando González.