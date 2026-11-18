Jacob Díaz, durante el partido del OAR contra el Guadalajara Carlota Blanco

El Attica 21 OAR Coruña visita al Burgos (El Plantío, 20.30 horas) para recuperar el partido de la novena jornada que fue aplazado por los compromisos de los jugadores internacionales. Esto obliga a la plantilla que dirige Nando González a un gran esfuerzo extra, ya que le tocará afrontar tres encuentros en una semana y todos de máximo nivel. Lo fue el del pasado sábado contra el Guadalajara, que terminó en empate, lo será el de esta noche ante uno de los equipos que también cuenta con estar arriba. Y volverá a serlo el del próximo sábado, cuando le tocará además otro viaje para medirse a domicilio al filial del Barça. Un tramo decisivo de la temporada, acercándose ya al ecuador de la misma, que marcará desde qué posición partirá el equipo coruñés para perseguir sus objetivos.

Ahora mismo lo hace desde la tercera posición de la clasificación de la División de Honor Plata. Dos empates seguidos, en San Francisco Javier, hace dos semanas frente al Eivissa y el pasado sábado contra el Guadalajara, le han hecho perder su posición de perseguidor único del líder Huesca. Los coruñeses, de hecho, pudieron asaltar la primera plaza en el duelo frente al Eivissa. Habiendo ganado ese partido hubiesen aprovechado el semitropiezo de los oscenses, que no pudieron pasar del empate a 34 contra el Alicante. Desaprovechó la ocasión (ante el único verdugo del Huesca) y con el nuevo empate se sitúa a tres puntos de la primera posición, situada ahora en 17 por los 14 suyos y del Anaitasuna, con Guadalajara ya a distancia de un partido (12 puntos). El Barça Atlétic, su siguiente rival, es quinto con 11.

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Más atrás aparece el Burgos, que pese a que priori partía como uno de los candidatos a estar en la zona noble, no ha tenido un buen arranque de competición y llegará al duelo tras dos derrotas seguidas (Cisne y Barça). El conjunto castellano leonés es décimo con solo 8 puntos y no gana desde hace un mes, el pasado 17 de octubre, cuando se impuso en su feudo al Zamora. Pero es precisamente su fortaleza en El Plantío una de las razones por las que el OAR no se debería confiar. Allí todavía no ha podido ganar ningún equipo. El único que consiguió sacar un punto fue el Guadalajara, que empató a 28 goles, prácticamente el mismo marcador que se dio el pasado fin de semana en A Coruña (29-29).

“Fue un partido muy igualado, como ya preveíamos, en el que ninguno de los dos equipos nos despegamos”, valora Nando González sobre ese resultado del sábado. “En la primera parte yo creo que ellos fueron superiores, no estuvimos bien en faceta ofensiva y defensiva. Al final nos fuimos al descanso uno abajo”, analiza. “En la segunda parte estuvimos un poco más regulares, sobre todo en el aspecto defensivo, y también más acertados, pero nos lastraron algunas pérdidas de balón, tanto en la primera parte como la segunda. Tuvimos la última opción para llevarnos el partido, se falló, pero defendimos bien la última opción y creo que el reparto de puntos viendo lo hecho por uno y otro equipo creo que fue lo que es justo”, añade.

"Estamos trabajando y recuperando bien a la gente para intentar estar en las mejores condiciones en Burgos" Nando González, entrenador del OAR

Para esta noche en Burgos espera que también vaya a ser “complicado”, con el extra del cansancio acumulado, aunque la plantilla ha trabajado estos días para llegar en las mejores condiciones. “El Burgos es uno de los rivales que están llamados a estar arriba. Es un partido complicado en su casa, que llevan haciendo buenos partidos allí”, resume el técnico oarista. “Nosotros vamos con la máxima ilusión y concentración posibles para tratar de traernos algo positivo. Estamos trabajando y recuperando bien a la gente para intentar estar en las mejores condiciones para disputar los dos puntos”, finaliza.

En principio el entrenador contará con todos los jugadores disponibles salvo los lesionados de larga duración, Pablo Moral y Macapá, a los que se une Ángel Iglesias. Sí estará Álex Chan, que esta semana ha celebrado su inclusión en la prelista de Estados Unidos para el Mundial.