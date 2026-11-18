Javi Rodríguez tira a portería en una jugada del partido en Burgos del OAR Cedida

El Attica 21 Hotels OAR Coruña rescató un punto in extremis de su visita a Burgos en un partido en el que siempre fue por detrás del rival arrastrando los malos inicios tanto del primer tiempo, con un parcial de 5-0 y tardando casi ocho minutos en marcar el primer gol; como del segundo, en el que el conjunto local llegó a contar con una ventaja de ocho tantos (20-12). El conjunto dirigido por Nando González apretó en defensa apoyado en las paradas de Israel Marín y corrió más en ataque para ir reduciendo la renta y dispuso del último ataque, en el que Javi Rodríguez anotó en el último segundo. Los coruñeses solo estuvieron a la par en el marcador en el 0-0 y en el 29-29 final. Tercer empate seguido que sitúa al OAR segundo con 15 puntos y a dos del Huesca, que todavía tiene que recuperar el partido correspondiente a la novena jornada.

El Burgos, muy fuerte en su feudo, de donde hasta el momento solo se había escapado un punto, salió con mucha fuerza, dispuesto a resarcirse de la derrota de la última jornada, y marcó ya en el primer ataque, imponiendo el ritmo. El OAR tardó mucho más, en concreto siete minutos y 40 segundos, en encontrar la portería gracias a Lilian Pasquet, con dos palos incluidos por el medio, pero con problemas para penetrar en la acompasada defensa local y sin la velocidad para intentar sorprender. El local Jaime Fernández, por contra, movía a la perfección a los suyos mientras que Claudio Ramos era en el pivote un quebradero de cabeza para la defensa coruñesa, menos corpulenta que el jugador cubano.

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Durante un tramo del partido los de Nando Martínez solo pudieron frenar al rival con faltas, lo que le otorgó dos sietes metros en apenas siete minutos. El parcial se estiró al 5-0, roto por el tanto de Pasquet tras un tiempo muerto del técnico que intentó ordenar a su equipo con la ayuda de Nacho Valles. El OAR frenó la sangría, pero todavía no estaba suelto en ataque (7-2). El Burgos anotaba de portería a portería pillando una y otra vez a los coruñeses en transición. Solo a partir de tres goles seguidos redujo la distancia a 7-5 y a partir de ese momento y hasta el descanso la desventaja se movió entre los tres y cuatro goles, con el 15-11 con el que los dos equipos se fueron a vestuarios.

Del 20-12 al 29-29

En el inicio del segundo volvió la máxima diferencia de cinco goles y esta fue aumentando paulatinamente hasta el 19-12 tras que el que Nando González se vio obligado a pedir un tiempo muerto. Tras él, aún subió el marcador hasta el 20-12, prácticamente el punto de no retorno del OAR, en el que empezó su reacción. Porque de aquí al final los locales marcaron 9 goles más. Los visitantes, que se pusieron a correr, 17. Diogo Freitas azuzaba la remontada. Marcaba el 21-15 y lo celebraba con rabia, espoleando a su equipo. Poco después, también mandaba a redes un balón para el 23-21.

El OAR estaba cada vez más cerca. Incluso se puso a uno. Pero parecía que no conseguía culminar esa remontada poniéndose a la par porque fallaba cada vez que atacaba para empatar el partido. Las paradas de Israel Marín en los momentos más oportunos pusieron los cimientos, también los aciertos de un Mario López casi perfecto desde los siete metros. Con 29-28 el equipo tuvo posesión, pero falló. Quedaba un minutos y el Burgos también pudo sentenciar, pero un oportuno robo en el centro de la pista dio a los coruñeses treinta segundos para afrontar el último ataque. Nando González pidió tiempo a falta de 14. Funcionó la pizarra y Javi Rodríguez anotó sobre la bocina.