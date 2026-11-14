Crónica | El OAR rescata un punto en el final de infarto (29-29)

Gonzalo Carro lanza a puerta en el partido del OAR contra el Eivissa Germán Barreiros

El Attica21 Hotels OAR Coruña y el BM Guadalajara empataron (29-29) en un encuentro intenso y muy equilibrado, correspondiente a la décima jornada de la fase regular de División de Honor Plata. El partido mantuvo la emoción hasta los últimos instantes.

Desde el comienzo, los dos equipos se alternaron al frente en el marcador. Guadalajara abrió el tanteo y el OAR respondió enseguida; a partir de ahí, cada ventaja encontró réplica. Los coruñeses fueron asentándose en ataque y consiguieron ponerse por delante, pero el conjunto visitante no permitió que abrieran distancia. La igualdad se mantuvo durante todo el primer tiempo y el Guadalajara aprovechó sus últimas posesiones para llegar al descanso con una ventaja mínima.

Tras la reanudación, los visitantes ampliaron su renta y obligaron al OAR a buscar de nuevo la remontada. El equipo local respondió con acierto y recuperó terreno hasta cambiar la dinámica del partido. En ese tramo, los coruñeses enlazaron goles para ponerse por delante, aunque Guadalajara volvió a tomar la iniciativa y alcanzó una ventaja de dos tantos.

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El OAR no dejó que el partido se escapara. Siguió insistiendo, redujo la diferencia y volvió a igualar el encuentro. A partir de entonces, el duelo entró en un intercambio constante: cada gol local encontraba respuesta visitante y ninguna de las dos escuadras conseguía despegarse. El conjunto coruñés volvió a adelantarse en el tramo final, pero Guadalajara mantuvo la presión y restableció la igualdad.

Con el desenlace abierto, Xabier Barreto anotó el tanto que dejó el marcador definitivo en tablas. Los últimos minutos estuvieron marcados por la tensión propia de un partido tan ajustado y por los tiempos muertos solicitados por ambos equipos. Los locales desperdiciaron una ocasión franca en seis metros para romper la igualdad a 29 tantos cuando solo quedaban dos segundos en el reloj.

El empate deja un sabor agridulce para el OAR Coruña, que peleó hasta el final; en una liga exigente, el punto suma y toca seguir trabajando y luchando. Aun así, los de Nando González se mantienen en la parte alta de la clasificación.