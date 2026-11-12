Los últimos supervivientes del pleno oarista

A la izquierda, Jacob Díaz y Xabi Barreto, a la derecha, Nacho Valles y Diogo Freitas Archivo DXT Campeón

Tras conseguir de manera holgada la permanencia en División de Honor Plata y hasta incluso soñar con la fase de ascenso la temporada pasada, el Attica 21 Hotels OAR Coruña protagonizó un verano ambicioso en cuanto a operaciones de mercado se refiere. El club apostó por jugadores de primer nivel para reforzar la plantilla e intentar dar un salto hacia delante en la clasificación que les permita soñar con un ascenso a Liga Asobal por primera vez en sus casi 75 años de historia.

Estos nuevos integrantes de la plantilla oarista han asumido galones e importancia dentro de la rotación, algo que se refleja en la tabla de goleadores del equipo. Eso sí, tan solo cuatro de los veinte jugadores que conforman la plantilla (los tres lesionados, Pablo Moral, Macapá y Henrique Traba todavía no han debutado) han visto puerta en los nueve partidos oficiales que lleva el OAR esta temporada, ocho de División de Honor Plata y uno de Copa del Rey. Se trata de tres caras nuevas como Jacob Díaz, Xabi Barreto y Nacho Valles, a quienes se suma el portugués Diogo Freitas, que sigue sumando temporadas y goles con el OAR.

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Jacob Díaz fue el héroe local en el partido de Copa del Rey contra el Cuenca, a quien terminó de tumbar con un golazo en los segundos finales del encuentro. Fue la guinda a un gran inicio de temporada para el jugador cántabro, segundo máximo goleador del equipo con 35 goles entre Liga y Copa. Con cinco menos le sigue en cuarto lugar Nacho Valles. El experimentado central suma 30 goles oficiales con el OAR en nueve partidos, a una media que supera los tres por encuentro. Por encima de ese promedio está también Xabi Barreto, que ha visto puerta en 28 ocasiones. Un poco por debajo se ubica un Diogo Freitas que, a pesar de haber perdido protagonismo con la llegada de Gonzalo Carró, sigue demostrando su olfato goleador semana tras semana con 21 goles en nueve encuentros.

En la tabla general de goleadores destacan dos casos como los de Mario López (primero) y Javi Rodríguez (tercero), ya que ninguno de ellos ha conseguido hacer pleno anotador. El extremo leonés se quedó a cero hasta en dos ocasiones, contra Anaitasuna y ante Zarautz, ambos en el San Francisco Javier. A pesar de ello, una racha espectacular en los últimos tres encuentros (23 goles) le ha aupado hasta lo más alto de esta clasificación con 39 tantos. Por su parte, Javi Rodríguez empezó la temporada como un tiro con 23 goles en las primeras cinco jornadas, pero no consiguió ver puerta ante Agustinos.

En la otra cara de la moneda, en la que aparecen jugadores que apenas han conseguido marcar (o que directamente no lo han logrado), están los casos previsibles: los porteros Isra Marín (0) y Mile Mijuskovic (1) o los especialistas defensivos, Álex Malid (1) y Álex Conde (0). Más destacados son los casos de Luis Horcajada (2) y Álex Chan (10), que han visto reducido de manera drástica su protagonismo en la rotación.

El extremo no entró siquiera en convocatoria hasta el encuentro de Copa del Rey contra Cuenca, donde debutó en partido oficial esta temporada, y repitió en Liga ante Eivissa. El año pasado anotó 62 goles. En el caso del central pontevedrés, la temporada 2025-26 fue una de las piezas más importantes en el ataque oarista con 139 goles, el mejor dato de toda la plantilla. Con las llegadas de Nacho Valles y Sergio Tobes ha visto reducido su tiempo de juego, hasta el punto de ser casi residual en algunos partidos y tan solo ha sido capaz de ver portería en diez ocasiones este curso.

Durante la temporada pasada, tan solo un jugador de la plantilla del OAR consiguió marcar en los 31 partidos oficiales que disputó el equipo: Gabi Navarro, ahora en las filas del Puerto Sagunto de Asobal, con el que lleva 22 goles en ocho partidos en la máxima categoría. Chan, pese a superarle en goles totales (139 contra 131) y perderse dos partidos por lesión, se quedó a cero en el duelo ante Oviedo.