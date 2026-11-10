Jacob Díaz: "Me alegré de que me dieran la confianza para tirar el último balón"

Jacob Díaz (Santander, 2003) llegó al Attica 21 Hotels OAR Coruña este verano y apenas unos pocos meses le han bastado para entrar en los libros de historia del club. El lateral derecho cántabro marcó el gol que dio la victoria al OAR contra el Cuenca de Asobal, lo que supuso el primer triunfo de la entidad herculina en Copa del Rey en toda su historia.

Con apenas 19 años se estrenó en la máxima categoría del balonmano nacional con el Sinfín, club en el que se crio y coincidió con Isra Marín, ahora su compañero bajo los palos del San Francisco Javier. Un pabellón en el que espera seguir dando alegrías y creciendo como jugador, a la par que compartiendo la ambición que el club le transmitió a la hora es escoger el proyecto coruñés para continuar su carrera profesional.

Sobre sus inicios en el balonmano, su gol al Cuenca y sus primeros meses como jugador del OAR, se ha sentado a charlar con DXT Campeón.

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¿Cómo ha sido la semana sin partido?

La hemos estado usando un poco de descarga porque llevamos varios partidos seguidos y el cansancio se va notando. Estamos entrenando todas las sesiones como cualquier otra semana, pero teniendo más cuidado con los tiempos y la intensidad de los entrenamientos para ir descargando un poco las piernas y coger fuerza para lo que viene después.

¿Les viene bien el parón para desconectar a nivel mental?

Sí. La primera vuelta es bastante exigente a nivel mental. Hay pocos parones en las primeras quince jornadas y nos ha venido bien este descanso para coger este último tramo antes de Navidades con ganas. Ahora tenemos varios partidos seguidos de tabla alta, así que nos viene muy bien este fin de semana.

¿Cómo fue el partido contra Ibiza?

En la primera parte lo teníamos muy controlado porque salimos haciendo lo que llevábamos hablando toda la semana, pero hubo un poco de relajación excesiva y algo de falta de concentración al principio de la segunda. Debido a eso, Ibiza se puso las pilas y consiguió cortar la renta de cinco goles que teníamos. Al final, cuando vas en un partido que pensabas que tenías controlado, es difícil volver a esa intensidad, pero conseguimos sacar un empate con esa activación. Por lo menos pudimos sacar algo positivo.

Siempre que nos medimos contra un Asobal salimos con el mismo discurso de que no tienes nada que perder

¿Cree que les pesó la exigencia del partido de Copa pocos días antes?

Todo se nota. Creo que, al no estar acostumbrados a meter un partido entre semana y de esa intensidad contra un equipo Asobal que nos exigió el 100% de cada uno... Llegamos bien al partido, salimos con muchas ganas y pensábamos que lo teníamos hecho, pero la realidad es que en esta categoría como te relajes cualquier equipo te puede empatar o ganar. Más que cansancio fue un tema de concentración.

¿Cómo vivieron ese partido contra Cuenca?

Nos sentó muy bien ganarlo. Siempre que nos medimos contra un Asobal salimos con el mismo discurso de que no tienes nada que perder porque es un equipo que, en principio, tiene que ser mejor. Pero también son pruebas para medirnos teniendo en cuenta que el objetivo es estar en la parte alta y luchar por una fase o incluso un ascenso. Creo que el otro día se nos dio muy bien. La diferencia de categoría hizo que, aún haciendo nosotros un partidazo, solo ganamos de uno. Eso demuestra que hay que estar al 100%. Estamos muy contentos y con ganas de la siguiente fase.

El gol de la victoria de Jacob Díaz para el OAR contra Cuenca Germán Barreiros

En el club había ilusión con la Copa, ¿se la transmitieron?

Sí. Además, cuando empezó el partido la afición nos ayudó mucho, había un ambientazo con todos los chavales haciendo ruido. Eso siempre se agradece desde el campo, cuanto más ambiente hay, más se disfruta del balonmano.

¿Qué recuerdo tiene de su gol en la última jugada?

Pedimos un tiempo muerto para crear una jugada más cerrada. Podía haberse desarrollado más, pero teniendo en cuenta el tiempo que quedaba, cuando me llega el balón me vi en situación de que había que lanzar. Me alegré de que tener esa oportunidad y de que me dieran la confianza para tirar el último balón. Esta vez entró, pero otra perfectamente puede no entrar. Estoy muy contento de haber podido ganar un partido así, que siempre es una sensación más dulce.

Se podría decir que es la guinda a un gran inicio individual de temporada.

A nivel individual estoy muy contento, he cuadrado bastante mejor en el equipo de lo que me esperaba. No porque pensara que me fuera a ir mal, sino porque suelo tener unas expectativas bastante exigentes. Somos un grupo que es muy exigente por los objetivos y la competitividad que hay dentro del vestuario, pero se me hace muy fácil jugar con gente que sabe tanto de balonmano como Nacho, Javi o Chalo. Estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo de escucharles y hacer lo que me dicen para llevarlo a mi terreno.

Tiene 22 años, pero debutó en Asobal con apenas 19.

Cuando creces en un club que el primer equipo está en Asobal (Sinfín), llega un punto en que tu objetivo es debutar en Asobal y hacerlo con el club donde te han enseñado a jugar. Encima se da la casualidad de que mi primer gol en Asobal fue contra Cuenca, así que lo de la Copa fue como cerrar un círculo.

Se me hace muy fácil jugar con compañeros que saben tanto de balonmano

El año pasado estaba con Málaga en Plata, pero a mitad de temporada ‘se baja’ a Nacional con Antequera, ¿por qué toma esa decisión?

Siempre dije que en Antequera durante mi primer año en Plata tuve una experiencia espectacular, de diez, aún teniendo en cuenta que descendimos, pero es un sitio que guardo con mucho cariño. El año pasado en Málaga estaba muy a gusto, me llevó Chispi, el entrenador, pero cuando hubo ese cambio ya no estuve tan cómodo y llegué a un acuerdo con el club. De las opciones que tenía, la que más me apetecía era la de Antequera, acabé allí la temporada y conseguimos ascender a Plata otra vez, así que muy contento.

¿Qué le llevó a elegir al OAR?

Al principio, al ser un equipo recién ascendido no lo conocía mucho, pero aquí hay compañeros con los que compartí vestuario en Sinfín, como Isra. Cuando se me presentó la oportunidad me contaron el proyecto a nivel deportivo y me pareció muy ambicioso, que era también lo que me apetecía a mí en ese momento. He estado en equipos donde he disfrutado mucho a nivel personal, pero que a nivel deportivo no tenían esa misma ambición que tiene Coruña. Cuando vi que la opción del equipo era estar arriba me apeteció y me decidí.

¿Se siente a gusto en la ciudad?

La verdad es que es una ciudad muy parecida a Santander, que es de donde yo vengo. Estoy acostumbrado al Norte, a este tiempo regular y lluvioso, así que estoy muy a gusto. Estoy más cerca de mi casa, que siempre es un plus porque cada vez que tenemos libre puedo ir. La verdad es que Coruña como ciudad me encanta.