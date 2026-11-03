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Balonmano | DH Plata

El partido aplazado entre OAR y Burgos ya tiene fecha

El encuentro se tendría que disputar este sábado, pero se ha modificado por convocatorias internacionales de varios jugadores

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
03/11/2026 22:49
Banquillo del OAR durante el partido de liga contra Eivissa
Banquillo del OAR durante el partido de liga contra Eivissa
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El partido entre San Pablo Burgos y Attica 21 Hotels OAR Coruña correspondiente a la jornada número nueve de División de Honor Plata estaba previsto para este sábado 7 de noviembre. Sin embargo, ante la ausencia de varios jugadores internacionales en ambos equipos que recibiendo la llamada de sus selecciones, ambos equipos acordaron aplazar el encuentro.

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Tras ponerse de acuerdo entre sí, coruñeses y burgaleses ya han encontrado una nueva fecha para jugar el partido: el miércoles 18 de noviembre a las 20.00 horas. Así lo ha confirmado el propio Burgos en sus redes y página web. De esta manera, ambos equipos mantienen esta semana de 'descanso' sin partido de liga, pero disputarán tres en un tramo de diez días.

El OAR pierde durante esta semana a Álex Chan (Estados Unidos) y Mile Mijuskovic (Montenegro), mientras que Burgos no puede contar con el caboverdiano Joao Furtado, uno de sus principales jugadores a nivel ofensivo. El Burgos-OAR no es el único partido aplazado de esta jornada. Muchos equipos de la segunda categoría del balonmano nacional se han visto afectados por esta ventana internacional y han pedido el aplazamiento de sus encuentros.

Con la nueva fecha ya en la mano, el OAR sabe que llegará a Burgos tras haber recibido en el San Francisco Javier el sábado anterior a un recién descendido de Asobal como el Guadalajara y que el siguiente sábado visitará la siempre complicada ciudad deportiva del FC Barcelona para medirse al Barça Atlètic.

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