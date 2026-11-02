Mario López coge velocidad de crucero en el OAR

Mario López lanza a portería durante el OAR-Eivissa Germán Barreiros

Mario López llegó este verano al Attica 21 Hotels OAR Coruña como uno de los fichajes estrella del ambicioso proyecto coruñés. Durante sus primeras semanas como oarista se siguió recuperando de una lesión en la muñeca que arrastraba desde la temporada pasada, por lo que su inicio de curso fue más lento que el del resto de sus compañeros.

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Sus primeros minutos con la camiseta del OAR fueron nada más y nada menos que en la primera final de Supercopa Galicia de la historia del club, en la que los coruñeses plantaron cara al cangas, pero terminaron cayendo por 33-35. En ese encuentro, el extremo leonés ya dejó los primeros destellos de su calidad con seis goles sobre la pista de Tui.

En liga, Mario López empezó siendo decisivo con una gran actuación en la cancha del Antequera, 9 goles incluidos. Sin embargo, tan solo sumó 3 tantos en los cuatro siguientes partidos, quedándose a cero en dos de ellos: la derrota contra Anaitasuna y el triunfo ante Zarautz, ambos en el San Francisco Javier.

Desde entonces, Mario López se ha reencontrado con su mejor versión ofensiva, la que decide partidos para el OAR. 8 goles contra Agustinos, 7 en Benidorm y otros 8 este fin de semana en el empate contra Eivissa en casa. 23 tantos en tres partidos que le sitúan con un total de 35, el 22º mejor registro de toda la División de Honor Plata.

A sus 32 años, Mario ya ha superado la barrera de los mil goles en su carrera. La temporada pasada con el Creteil francés, Mario consiguió marcar un total de 166 goles en 25 partidos, una cifra que le llevó a ser nombrado en el 7 ideal de la campaña en la ProLigue. En sus anteriores temporadas en la primera división el total asciende hasta los 591 tantos en 115 encuentros. Teniendo en cuenta todas las competiciones que ha jugado en Francia, el dato se dispara hasta los 789 goles en 147 duelos.

En Asobal, entre Ademar León y Benidorm, ha logrado marcar 597 goles en 188 encuentros. Su mejor temporada fue la 2020-21, la que disputó con el equipo alicantino, cuando marcó 123 tantos en 22 encuentros ligueros, una media de 5,59 por choque.

Desde el extremo derecho, Mario es una amenaza ofensiva en cada ocasión en la que sus compañeros consiguen hacerle llegar la pelota. Con su mano izquierda es capaz de anotar desde ángulos que parecen imposibles con una infinidad de gestos y recursos. Además, Mario es un seguro desde los siete metros, otra de las razones para su fichaje, y aporta experiencia, solidez e inteligencia en la fase defensiva del juego.

Semana de descanso

El partido entre San Pablo Burgos y Attica 21 Hotels OAR Coruña, en principio previsto para este sábado 7 de noviembre a las 19.00 horas, finalmente ha sido aplazado. El encuentro todavía no tiene una nueva fecha fijada, pero los dos clubes deberán ponerse de acuerdo para disputarlo antes del final de la primera vuelta, que termina el 20 de diciembre.

El motivo de este aplazamiento es el 'parón' de selecciones, que no afecta a la División de Honor Plata, pero sí a la Liga Asobal. Muchos equipos de la segunda categoría del balonmano nacional se han visto afectados por esta ventana internacional y han pedido el aplazamiento de sus partidos. En el caso concreto del partido del OAR ha sido Burgos quien lo ha solicitado debido a la ausencia del caboverdiano Joao Furtado, uno de sus principales jugadores a nivel ofensivo.

El OAR también tiene a dos jugadores convocados este mes de noviembre con sus respectivas selecciones: Álex Chan (Estados Unidos) y Mile Mijuskovic (Montenegro). Ambos podrán finalmente completar la concentración entera con sus combinados nacionales gracias a este aplazamiento, que dará a sus compañeros de equipo unos días de descanso.