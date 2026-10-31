Previa | El OAR recibe a un equipo 'único' en el San Francisco Javier

Los jugadores del OAR celebran una acción defensiva contra Cuenca Germán Barreiros

Tras irse de Copas este miércoles, el Attica 21 Hotels OAR Coruña regresa a la competición liguera esta tarde (20.00 horas). Lo que no cambiará será el escenario del encuentro, ya que los coruñeses repetirán como locales en el San Francisco Javier, a donde se desplazará un equipo que parece tenerles cogida la medida: el Eivissa.

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El conjunto balear se impuso al oarista en sus dos enfrentamientos directos de la temporada pasada. Es más, hasta su choque de la jornada seis, los coruñeses todavía no sabían lo que era perder. En la segunda vuelta, durante el partido disputado en la isla, volvieron a caer. Eivissa no ha empezado el curso liguero de la mejor manera posible, con 6 puntos en siete jornadas que los tienen en la décima posición. En Plata acumulan dos derrotas de manera consecutiva ante Guadalajara y Barça B. Sin embargo, su último partido, esta semana en Copa del Rey, lo han ganado.

Esa victoria de los ibicencos tiene una particularidad que la convierte en única. Y es que su rival era el Huesca, líder invicto de División de Honor Plata, por lo que el Eivissa puede decir que es el único equipo que ha sido capaz de batir, hasta el momento, a los aragoneses en partido oficial esta temporada.

Un aviso para un OAR que sigue sin poder contar con los lesionados Pablo Moral, Macapá y Henrique Traba. El miércoles se quedó fuera de la convocatoria Álex Conde, lo que supuso el debut este curso de Luis Horcajada. Para hoy, Nando González deberá hacer un nuevo descarte entre sus hombres disponibles de cara al encuentro.

"Partido muy complicado el que nos espera frente a Eivissa, un equipo diseñado para estar en los puestos de arriba de la clasificación y con buenos jugadores. Tendremos que hacer las cosas muy bien y mantener tanto la concentración como la disciplina durante 60 minutos para sacar algo positivo del partido y poder ganarles. La ventaja que tenemos es que jugamos en nuestra casa, frente a nuestra afición y que el equipo está trabajando bien, concentrado y responsabilizado de la importancia del partido", afirma el técnico cántabro en la previa del encuentro.

A pesar de no haber comenzado dela mejor manera posible el campeonato liguero, Eivissa ha mantenido un bloque potente con respecto a la temporada pasada, cuando las lesiones no les respetaron y tenían opciones potenciales de colarse en fase de ascenso. A esa base le han añadido incorporaciones de primer nivel, como la referencia defensiva de Iván Calvo, procedente del Cisne pontevedrés, o Bruno García, que llega desde Huesca tras sufrir una lesión grave de rodilla. Su máximo anotador en ataque es Fernando González con 42 dianas en siete partidos y autor de 12 goles contra Huesca en Copa, empatado con Marcos Aguilella en la sexta posición de toda la DH Plata.