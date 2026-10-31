El OAR cede un empate y deja escapar la oportunidad de ponerse colíder (30-30)

Mario López lanza a portería en el partido del OAR contra el Eivissa Germán Barreiros

Guillermo Baleirón. ADG. A Coruña

El Attica 21 Hotels OAR Coruña dejó escapar la oportunidad de igualar al Bada Huesca en el liderato tras desperdiciar una renta de cinco goles ante el Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa. La derrota del conjunto oscense abrió una puerta que el equipo coruñés no aprovechó después de un mal segundo tiempo. Incluso necesitó un gol de Mario López a ocho segundos del final para rescatar un empate que le permite alcanzar los trece puntos.

El extremo, autor de ocho tantos, apareció en los momentos más comprometidos, pero su acierto no bastó para asegurar una victoria que pareció encarrilada durante buena parte del encuentro. El conjunto herculino dominó la primera mitad desde su defensa y perdió continuidad tras el descanso ante un adversario que creció hasta ponerse por delante.

Conde y Carró comandaron por el centro el 6:0 defensivo del OAR, que estrenó el marcador pasado el primer minuto y medio con un gol de Mario López desde el extremo, después de una intervención de Israel Marín. El portero respondió a buen nivel y permitió al equipo de Fernando González llevar la iniciativa desde los primeros compases.

Crónica | Un golazo de Jacob Díaz en los últimos segundos da el pase al OAR en Copa del Rey Más información

El acierto ofensivo de Mario López, Jacob Díaz, Barreto, Carró y Diego Martínez dio continuidad al trabajo defensivo. La zaga ofreció alguna laguna en la zona del pivote, donde Fernando González encontró opciones para castigar al equipo local, también desde los siete metros. Pese a los lanzamientos de Cánepa desde los nueve metros, el OAR mantuvo el control y abrió diferencias.

Un gol de Mario López y la aportación de Barreto elevaron la ventaja hasta el 9-5 en el minuto 18. Después llegaron errores en ataque de ambas escuadras, pero fueron las huestes de Fernando González las que sacaron mayor provecho. Diego Martínez estableció la máxima renta al anotar el 12-7 en el minuto 22. El conjunto ibicenco redujo ligeramente la distancia antes del descanso, al que se llegó con 15-11.

Remontada

La reanudación mantuvo inicialmente el mismo panorama, con diferencias de entre tres y cinco goles a favor del equipo coruñés. El 21-16 del minuto 40 conservó una ventaja importante, aunque el encuentro comenzó a cambiar cuando Basualdo, más discreto durante el primer tiempo, impulsó la reacción visitante.

Un parcial de 0-3, con tantos de Bruno García, Ortiz y Basualdo, acercó al cuadro balear hasta el 22-21. De Freitas cortó la sequía y devolvió algo de tranquilidad con el 23-21, pero el rival ya había encontrado el camino para discutir el mando. El OAR no recuperó la solidez de la primera mitad y vio cómo la diferencia se consumió.

Los goles de Bernárdez y Cánepa dieron al conjunto pitiuso su primera ventaja (25-26, min. 52). Mario López acudió al rescate con dos tantos consecutivos y devolvió la iniciativa al equipo herculino dos minutos después (27-26). El intercambio mantuvo la tensión, aunque un nuevo gol del extremo y otro de Barreto permitieron afrontar el tramo final con dos de margen (29-27).

Aplazado el Burgos-OAR por las convocatorias internacionales Más información

El partido, sin embargo, todavía reservó un final no apto para corazones sensibles. Cánepa y Bernárdez igualaron a falta de dos minutos (29-29), en un desenlace que también quedó marcado por la descalificación de Carró. El conjunto visitante volvió a golpear por medio de Cánepa y situó el 29-30 a veinte segundos de la conclusión.

El OAR se encontró entonces al borde de una derrota después de haber controlado el marcador durante tantos minutos. Mario López volvió a asumir la responsabilidad y logró el 30-30 a ocho segundos del final. Su último gol evitó un castigo mayor, pero dejó al conjunto coruñés con un punto y con la oportunidad perdida de alcanzar al líder.