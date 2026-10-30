Aplazado el Burgos-OAR por las convocatorias internacionales

Burgos-OAR de la temporada pasada Sergio Cidiano

El partido entre San Pablo Burgos y Attica 21 Hotels OAR Coruña, en principio previsto para el próximo sábado 7 de noviembre a las 19.00 horas, finalmente ha sido aplazado. El encuentro todavía no tiene una nueva fecha fijada, pero los dos clubes deberán ponerse de acuerdo para disputarlo antes del final de la primera vuelta, que termina el 20 de diciembre.

Crónica | Un golazo de Jacob Díaz en los últimos segundos da el pase al OAR en Copa del Rey Más información

El motivo de este aplazamiento es el 'parón' de selecciones, que no afecta a la División de Honor Plata, pero sí a la Liga Asobal. Muchos equipos de la segunda categoría del balonmano nacional se han visto afectados por esta ventana internacional y han pedido el aplazamiento de sus partidos. En el caso concreto del partido del OAR ha sido Burgos quien lo ha solicitado debido a la ausencia del caboverdiano Pedro Furtado, uno de sus principales jugadores a nivel ofensivo.

El OAR también tiene a dos jugadores convocados este mes de noviembre con sus respectivas selecciones: Álex Chan (Estados Unidos) y Mile Mijuskovic (Montenegro). Ambos podrán finalmente completar la concentración entera con sus combinados nacionales gracias a este aplazamiento, que dará a sus compañeros de equipo unos días de descanso tras el partido de este sábado contra Eivissa.