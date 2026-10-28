Previa | Noche de Copas para el OAR en el San Francisco Javier

Gonzalo Carró, uno de los jugadores que ya sabe lo que es ganar una eliminatoria de Copa del Rey en el San Francisco Javier, lanza a portería contra Zarautz Quintana

Segundo reto de su historia para el Attica 21 Hotels OAR Coruña en la Copa del Rey de balonmano. A pesar de cumplir 75 años dentro de unos meses, el equipo herculino disputa esta tarde (20.00 horas en el San Francisco Javier) el torneo del KO por segunda vez tras debutar el curso pasado, también en casa. De esa primera experiencia quedó un sabor agridulce, ya que el equipo plantó cara a un equipo de Asobal como el Nava, pero terminó cayendo en la prórroga.

Álex Chan y Mile Mijuskovic, bajas para el OAR por la ventana de selecciones Más información

En esta ocasión el rival será también de la máxima categoría, un Cuenca que fue undécimo el curso pasado y que, a día de hoy, ocupa la misma posición con tan solo cuatro puntos y una victoria, la conseguida a domicilio contra el Ademar León. Por su parte, el OAR llega como el segundo mejor equipo del inicio de temporada en División de Honor Plata, con seis victorias y una derrota en siete jornadas y tan solo superado en la tabla por el invicto Huesca.

Para el duelo de hoy, Nando González mantiene las bajas de Macapá, Pablo Moral y Henrique Traba, que se siguen recuperando de sus respectivas lesiones. El resto de la plantilla estará a disposición del entrenador cántabro.

“Partido muy ilusionante en nuestra casa, frente a nuestra afición y contra un equipo Asobal. Muy ilusionados de disputar este torneo y más en nuestra casa. Esperamos ofrecer un buen espectáculo y ser competitivos hasta el final para intentar tener opciones de dar la sorpresa y pasar a la siguiente ronda”, afirmó el entrenador oarista en la previa de la eliminatoria.

A pesar de que el OAR nunca ha pasado una eliminatoria, hay dos jugadores en su plantilla que ya saben lo que es ganar en Copa del Rey en el San Francisco Javier. Gonzalo Carró y Lilian Pasquet, ahora en filas oaristas, militaban en el Nava el año pasado.

El Nava ahoga el sueño copero del OAR en la prórroga (30-32) Más información

Formato

En esta primera ronda entran en juego un total de 24 equipos: los 16 de División de Honor Plata y ocho de liga Asobal. En un principio, deberían ser los ocho que peor clasificados hubieran quedado la temporada anterior, pero el hecho de que EON Alicante actúe como anfitrión de la fase final hace que entre precisamente el Nava, octavo clasificado el año pasado.

En la segunda ronda no entrarán equipos nuevos, sino que los doce que resulten vencedores en la primera se enfrentarán entre sí. En la tercera fase completarán el cuadro los seis ganadores de la segunda junto con seis equipos más de Asobal, excepto el vigente campeón (Barcelona) y el anfitrión (Caserío Ciudad Real).

La fase final incluirá un total de tres eliminatorias: cuartos, semifinales y final; las cuales se concentrarán en tres días y una única sede. Esta temporada tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en Ciudad Real y la jugarán los seis equipos que pasen de la fase anterior junto con el Barça y el Caserío.

Enfrentamientos de la 1ª ronda