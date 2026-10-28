Crónica | Un golazo de Jacob Díaz en los últimos segundos da el pase al OAR en Copa del Rey

El gol de la victoria de Jacob Díaz para el OAR contra Cuenca Germán Barreiros

A la segunda no falló el Attica 21 Hotels OAR Coruña en su cita con la historia. Los herculinos se impusieron por 28-27 al Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca para así superar por primera vez en sus casi 75 años de historia una ronda eliminatoria de la Copa del Rey de balonmano. Los porteros, Mile Mijuskovic en la primera parte e Isra Marín en la segunda, sostuvieron al conjunto oarista, que terminó remando contra todo para llevarse la victoria con un golazo de Jacob Díaz en los últimos segundos de partido.

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Sorprendió Cuenca con su estrategia inicial. El equipo manchego tomó la decisión de empezar el partido en ataque liberando su portería, con siete jugadores de campo. No les salió mal, ya que lograron un siete metros, pero Mile Mijuskovic se encargó de detenerlo. La primera inferioridad de la noche no tardó en llegar para el OAR, la cual fue aprovechada por sus rivales para ponerse por delante 1-2.

Los dos equipos empezaron a encontrar fluidez en ataque. Por parte del OAR, Nacho Valles y sus compañeros de primera línea buscaron los pases a Gonzalo Carró en posición de pivote, que en cosa de tres minutos tuvo una ocasión clara y provoco dos siete metros, uno anotado por Mario López y otro detenido al leonés por Decsi Gabor.

Dos superioridades casi consecutivas a favor del conjunto herculino e dieron su primera ventaja del encuentro a los diez minutos de juego. El OAR estaba bien plantado en defensa, con el cerrojo de un Mile que estaba acertado hasta a la hora de marcar de campo de campo. En ataque, la dirección de Nacho Valles, sumada a la experiencia de Carró y Ángel Iglesias, dieron alas al equipo en el tramo inicial.

Mediada la primera mitad y con 8-6 en el marcador, Cuenca volvió a probar con el 7-0 en ataque. La estrategia no surtió efecto en el corto plazo y, con 10-7 en el electrónico, los visitantes solicitaron su primer tiempo muerto del encuentro. El revés vino con la exclusión de Javi Rodríguez, que trajo consigo un siete metros detenido de nuevo por un inspiradísimo Mile Mijuskovic. A pesar de la inferioridad, el OAR se mantuvo correoso en defensa, ayudado también por los postes de su portería y las primeras rotaciones (debut de temporada de Luis Horcajada incluido).

Sin embargo, el ataque coruñés se empezó a atascar en el tramo final de la primera parte. Varias pérdidas de balón, lanzamientos al palo y poca fluidez permitieron a su rival encontrar rápidas transiciones, pero bajo los palos seguía habiendo un gigante montenegrino que evitaba que el OAR perdiera la ventaja. Con todo, el resultado al final de la primera media hora fue de 13-11.

Álex Chan lanza a portería durante el OAR-Cuenca de Copa del Rey Germán Barreiros

Segunda parte para la historia

La exclusión de Decsi Gabor en los instantes finales de la primera parte hizo que Cuenca empezara la segunda en inferioridad. Una situación que no tardó en igualarse cuando el OAR perdió a Gonzalo Carró. Los visitantes salieron bien de vestuarios, más acertados de cara a puerta y encontrando en varias ocasiones a Mosca en situación de pivote para acercarse en el marcador y empatar a 15.

Cuando mejor estaba el Ciudad Encantada, le llegó una doble inferioridad. El OAR lo aprovechó encontrando a Luis Horcajada en el extremo izquierdo, pero perdió de nuevo a Gonzalo Carró durante dos minutos en la siguiente defensa en una decisión de los colegiados muy protestada por Nando González.

Los manchegos recuperaron la ventaja con un inspirado Guilherme Tavares. Ahí, los locales tomaron la decisión de hacer un cambio bajo los palos y dar entrada a Isra Marín, que lo primero que hizo fue lucirse con tres paradas seguidas, siete metros incluido. El lateral portugués siguió de dulce, sacando a pasear el látigo que tiene por brazo izquierdo y obligando al OAR a ir de nuevo a remolque.

Cuenca volvió a atacar con siete y ahí estuvo también parte del sustento de los locales, atentos y rápidos para marcar a portería vacía en varias ocasiones. Con menos de diez minutos por delante y el marcador igualado dio comienzo una batalla de porteros: Decsi Gabor e Isra Marín empezaron a acumular protagonismo para lamento de los atacantes rivales.

A falta de siete minutos, Manuel Vilhena hizo el 24-25 y forzó la exclusión de Malid en la misma jugada, pero el número de jugadores y el marcador se igualaron en la siguiente acción: Cuenca se quedó sin un jugador y Nacho Valles anotó desde el punto de penalti.

Javi Rodríguez devolvió la ventaja oarista con dos minutos por delante, pero Cuenca empató en una acción en la que la fortuna no acompañó a Isra Marín. Los locales optaron por un ataque largo que resolvió con un lanzamiento lejano Nacho Valles, detenido por Gabor. Cuenca tenía la eliminatoria en su mano y su técnico pidió tiempo muerto para diseñar un ataque que les diera la victoria. Isra Marín detuvo el lanzamiento visitante y entonces fue Nando quien hizo uso de su último tiempo muerto a 30 segundos del bocinazo final y empate a 27 en el marcador.

La jugada salió a la perfección. El OAR atacó con siete y el balón le llegó a Jacob Díaz, que se elevó por encima de todos para marcar un golazo espectacular a falta de cinco segundos, un tiempo que dio opción a reacción de Cuenca. La locura se desató tanto en la grada como en la pista con la celebración de la primera eliminatoria de Copa del Rey superada por el OAR en toda su historia. El próximo reto del equipo Herculino no será copero, sino de liga, competición en la que recibirá este sábado al Eivissa (20.00 horas) en el San Francisco Javier.