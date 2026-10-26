Álex Chan y Mile Mijuskovic, bajas para el OAR por la ventana de selecciones

Álex Chan durante el partido contra Agustinos en el San Francisco Javier Carlota Blanco

La temporada 2026-27 de balonmano afronta su primer parón de selecciones... Bueno, al menos la de Liga Asobal, porque la División de Honor Plata no se detendrá durante los encuentros internacionales del mes de noviembre. Una circunstancia que afecta de manera directa al Attica 21 Hotels OAR Coruña, que perderá a dos efectivos: Álex Chan (Estados Unidos) y Mile Mijuskovic (Montenegro).

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El central pontevedrés viajará a Sondeburg (Dinamarca) para realizar un campus de entrenamiento focalizado en prepararse para el Mundial del próximo mes de enero que se celebrará en Alemania. El combinado estadounidense ha citado a treinta jugadores pensando en probar cosas de cara a la cita mundialista, entre los que se encuentra el jugador gallego del OAR. En Dinamarca disputarán, entre el 2 y el 8 de noviembre, varios partidos de entrenamiento contra equipos locales.

Por su parte, Mile Mijuskovic se sumará a la concentración de Montenegro para participar en dos encuentros que forman parte de la fase de clasificación para el Europeo de 2028. Estos serán los primeros partidos de la fase de grupos, donde Montenegro está ubicado en el Grupo E con Hungría (su rival del jueves 5 de noviembre), Kosovo e Islas Feroe (contra quien juegan el domingo 8 de noviembre).

Las concentraciones de ambos empiezan después de los partidos contra Cuenca en Copa (mañana) y Eivissa en liga (sábado 31), pero finalizan después de uno de los compromisos más complicados de la temporada para el OAR como es la visita al San Pablo Burgos (sábado 7). A día de hoy, la presencia tanto de Chan en ese encuentro contra su exequipo como la de Mile está prácticamente descartada. Pero el herculino no será el único equipo perjudicado esa jornada. El propio Burgos podría perder hasta a tres jugadores por compromisos internacionales si reciben las llamadas de sus selecciones: Joao Pedro Furtado (Cabo Verde), Niklas Drayton (Islas Feroe) y Adel Ahmed (Egipto).

En principio, el duelo entre Burgos y OAR sigue en pie, fijado para el sábado 7 de noviembre a las 18.15 horas. Sin embargo, otros encuentros de la jornada número 9 de División de Honor Plata han cambiado su fecha: el Eivissa-Cisne se jugará el 23 de noviembre, el Guadalajara-Barça Atlètic el 18 de noviembre y tanto el Zarautz-Anaitasuna como el Zamora-Zaragoza serán el día 25 de noviembre.

Fiebre copera

Pero ese partido contra Burgos no entra, de momento, en los planes más inmediatos del OAR. El equipo entrenado por Nando González juega mañana la primera ronda de la Copa del Rey, competición que disputará por segunda vez en toda su larga historia. El duelo será a las 20.00 horas en el San Francisco Javier.

El estreno fue hace apenas un año, cuando el Nava, donde militaban entonces Gonzalo Carró y Lilian Pasquet, visitó el polideportivo herculino. Aquel encuentro dejó un sabor de boca agridulce a la parroquia oarista, ya que el equipo estuvo a punto de superar la eliminatoria, pero cayó en la prórroga.

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En esta ocasión, el OAR tampoco ha sido favorecido en el sorteo, ya que a pesar de haber podido ser emparejado con un equipo de su misma categoría, le ha tocado como rival uno de otra superior como es el Cuenca. El conjunto manchego fue el undécimo clasificado de la temporada 2025-26 en Asobal con 23 puntos, seis por encima del descenso y cuatro por encima del playout.

En el curso actual, Cuenca es undécimo en la máxima categoría con 4 puntos y tan solo una victoria en lo que va de temporada, la cual cosechó en la jornada dos en la pista del Ademar León. El conjunto manchego viene de sufrir una dura derrota contra el que lleva siendo el mejor equipo de toda España durante los últimos años: el FC Barcelona. El conjunto blaugrana se impuso al Cuenca por un contundente resultado de 45-27.