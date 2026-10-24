Previa | Benidorm, primer puerto de montaña en el Tourmalet del OAR

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Vuelve, literalmente, a la carretera el Attica 21 Hotels OAR Coruña este fin de semana para medirse al Balonmano Benidorm en la séptima jornada de División de Honor Plata. Esta tarde (17.00 horas), los herculinos afrontan un duelo de altos vuelos contra un equipo que, al igual que ellos, tan solo ha perdido en una ocasión en lo que va de temporada.

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Pero la semana ha sido de todo menos habitual para el conjunto entrenado por Nando González. Hasta el miércoles, sí. Pero el jueves ya empezó el descalabro. El horario del partido (sábado a las 17.00 horas) complicó las combinaciones de viaje tanto en avión como en tren hasta Benidorm, por lo que el OAR optó por el autobús.

El equipo se subió al autocar de madrugada, a las 01.00 horas (ya del viernes), y puso rumbo a Benidorm con dos conductores. Más de doce horas después llegaron a la localidad alicantina, donde comieron y descansaron antes de entrenar en la pista del Sant Joan, equipo al que se enfrentaron en 2024 durante la fase de ascenso que llevó al OAR a División de Honor Plata. El equipo durmió ayer en un hotel de la localidad y esta misma tarde, una vez finalice el encuentro, se volverá a echar a la carretera para estar de vuelta en A Coruña mañana domingo.

En lo deportivo, Macapá y Pablo Moral continúan con sus procesos de recuperación, aunque ambos avanzan con buen pie. Por su parte, Henrique Traba sigue pendiente de pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión en su rodilla. Ninguno de los tres estará disponible hoy para un Nando González que deberá hacer otro descarte extra, como viene siendo habitual.

Enfrente tendrá a uno de los equipos que mejor han empezado la temporada como es el Benidorm, con ocho puntos de doce posibles y tan solo una derrota en su casillero. Un conjunto que, a priori, partía en un escalón más bajo entre los favoritos para los puestos de cabeza, pero que se ha destapado como una de las revelaciones de la División de Honor Plata.

"Es un equipo que está en muy buena dinámica, que se está mostrando muy sólido y que será un rival de los que van a estar arriba peleando hasta el final por meterse en esa fase de ascenso. Tenemos que estar muy concentrados, haciendo muy bien lo trabajado durante la semana para intentar poner las cosas difíciles y traernos los dos puntos a Coruña", afirma Nando sobre el partido.

La de hoy será una tarde de reencuentros, ya que en las filas de Benidorm se encuentra Pepe Mora, exjugador del OAR que consiguió el ascenso a Plata siendo uno de los hombres clave y que formó parte del club hasta este verano.

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Además de su fichaje, han llegado desde Asobal Vicente Poveda (séptimo en la tabla de goleadores), Diego Vera, Juanpe Espinosa y Lucas Aizen. También han incorporado al internacional por Estonia Hendrick Koks para sustituir en el puesto de central la baja de Juancar Sempere. El otro internacional del equipo, Ramiro Martínez (Argentina) se mantiene en plantilla junto a la dupla de garantías bajo los palos que forman Mach y Samu Ibáñez.

El de hoy será el primero de una serie complicada de partidos para el OAR. De aquí a finales del mes de noviembre, el conjunto coruñés se medirá de manera continuada a Benidorm, Eivissa, Burgos, Guadalajara y Barça Atlètic. Un Tourmalet que se antoja clave para acabar la primera vuelta de la competición lo más arriba posible en la tabla clasificatoria.