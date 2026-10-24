Crónica | La defensa y la inspiración de Mario López dan al OAR su quinta victoria consecutiva (28-30)

Una acción ofensiva del Benidorm durante el partido Rubén Caballero

Seis de siete en el inicio de temporada y cinco seguidas, ese es el contado de victorias del Attica 21 Hotel OAR Coruña en la División de Honor Plata 2026-27. Los herculinos se impusieron por 28-30 a un correoso Benidorm en un partido marcado por la inspiración ofensiva de Mario López y el buen hacer en defensa del equipo entrenado por Nando González, que se mantiene en segunda posición.

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Empezó con fluidez ofensiva el OAR. Las combinaciones herculinas les llevaron a ver puerta en sus primeros ataques, provocando un siete metros y encontrando a los jugadores de segunda línea con relativa facilidad. Ahí estuvieron acertados tanto Mario López como Gonzalo Carró. En el otro extremo del 40x20, Isra Marín sustituyó de inicio a Mile Mijuskovic bajo los palos.

Tras un parcial inicial de 2-5, los pesos pesados de Benidorm se pusieron el mono de trabajo. Vicente Poveda y Lucas Aizen (ambos recién llegados desde Asobal) en ataque y Samu Ibáñez bajo los palos hicieron que el encuentro se igualara de nuevo en el marcador. Sin embargo, cuando los locales se pusieron a uno (5-6) el buen hacer defensivo oarista permitió a los coruñeses hacer lo que más les gusta: correr. Con dos goles de la dupla zurda Mario López-Jacob Díaz, el electrónico se fue hasta el 5-8 y Alejandro Cutanda gastó su primer tiempo muerto de la tarde.

El OAR perdió un efectivo por la exclusión de Álex Malid. Dos minutos en los que el equipo rojiblanco consiguió evitar encajar en defensa y logró encontrar a Mario López en ataque para ampliar su ventaja. El extremo leonés se salió en la primera mitad. Sus compañeros fueron capaces de encontrarlo en casi cada ataque y dio la sensación de ser incapaz de errar un lanzamiento con su mano izquierda.

El acierto ofensivo, sumado a un buen hacer en defensa, dio una ventaja de cinco goles que el OAR no supo gestionar en los instantes finales de la primera mitad. Finalmente, los herculinos llegaron al descanso 13-16.

Segunda mitad

Las exclusiones de Gonzalo Carró y Ángel Iglesias en el tramo final de la primera mitad hicieron que el OAR empezara la segunda con tan solo cinco jugadores. A pesar de esa doble superioridad, Benidorm no fue capaz de batir a Isra Marín durante ese tramo de encuentro. Sin embargo, su salida fue mejor que la de los herculinos y en apenas cinco minutos redujeron la diferencia a tan solo un gol.

El partido entró en un intercambio de golpes, donde ni el OAR era capaz de despegarse, ni el Benidorm de darle la vuelta. Fue entonces cuando la veteranía y la juventud del puesto de central herculino entraron en juego. La dupla formada por Sergio Tobes y Nacho Valles marcó cuatro goles seguidos para un OAR que, esta vez sí, consiguió alejarse hasta los cinco de ventaja a falta de quince minutos.

Benidorm no se quiso dar por vencido. Los locales salieron bien parados de una inferioridad, volvieron a recortar distancias en un buen tramo y forzaron el tiempo muerto de Nando González con ocho minutos por delante y 24-27 en el marcador.

A los coruñeses se les empezó a atragantar ligeramente la fase ofensiva, donde solo parecía estar inspirado Mario López. Ante esas carencias, el OAR se puso el mono de trabajo en defensa. Una mano ágil de Malid y un buen posicionamiento forzaron dos pérdidas seguidas de los locales, que sumadas al gol de Javi Rodríguez (venda en la cabeza incluida) encarrilaron la victoria.

La cosa se pudo torcer con la exclusión (merecida) de Jacob Díaz, pero una buena acción individual de Lilian Pasquet en ataque y la pericia de Javi en defensa terminaron, ahora sí, de perfilar el triunfo oarista por un resultado final de 28-30. Se trata del sexto en siete jornadas para los herculinos y el quinto de manera consecutiva. Doce puntos que los mantienen segundos, a rebufo de un Huesca que no deja de ganar.