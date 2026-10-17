Previa | El OAR busca su mejor arranque en Plata contra Agustinos

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El Attica 21 Hotels OAR Coruña regresa hoy (19.30 horas) a su querido San Francisco Javier. Los herculinos buscarán mantenerse en las posiciones más altas de la tabla clasificatoria, pero para ello deberán superar al siempre combativo Agustinos de Alicante.

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El OAR es, en estos momentos, el segundo clasificado de la División de Honor Plata, tan solo superado por un imbatible Huesca que cuenta sus partidos por victorias. Los aragoneses, recién descendidos desde Asobal y con uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría, reciben al recién ascendido Zarautz, víctima del OAR hace dos semanas en el San Francisco Javier.

Como viene siendo habitual, el entrenador oarista, Nando González, no podrá contar con los lesionados Pablo Moral, Macapá y Henrique Traba. A pesar de que los dos primeros mejoran y están subiendo la intensidad de su recuperación con ejercicios en la arena de la playa, todavía no están para unirse a sus compañeros en una convocatoria.

A pesar de no estar dejando las mejores sensaciones posibles, el OAR ha empezado con paso firme la temporada: cuatro victorias en cinco partidos. Si bien es verdad que le ha costado más de lo, a priori, previsible contra los dos recién ascendidos (Antequera y Zarautz), su única derrota ha llegado contra el gran favorito al ascenso a Asobal como es el Anaitasuna.

En caso de ganar, los herculinos superaría el arranque de temporada del curso pasado. La primera derrota de la 2025-26 llegó precisamente en la sexta jornada contra el Eivissa, pero el acumulado de puntos era de ocho (tres victorias, dos empates y una derrota), los mismos que tiene ahora mismo el OAR antes del partido contra Agustinos. En caso de una victoria o un empate esta tarde, el número de puntos será mejor tras haber asegurado ya cuatro triunfos.

Por su parte, Agustinos todavía no sabe lo que es ganar esta temporada. Con un partido contra Burgos pendiente de disputar, tan solo cuenta con un punto en su casillero, el conseguido a domicilio contra Eivissa. En su mochila pesan ya las derrotas contra Benidorm, Guadalajara y Barça Atlètic, por lo que querrán poner fin a esta mala racha cuanto antes, a ser posible esta misma tarde contra el OAR.

Durante el mercado de fichajes se han reforzado con Jorge Laredo, extremo izquierdo con buena finalización que no llegó a debutar la temporada pasada con el EON Alicante debido a una lesión. También ha llegado para el lateral zurdo Darío Martínez, de buen físico y capacidad goleadora, un joven que ha priorizado estar cerca de casa a dar el salto demasiado pronto a cotas mayores.

En el apartado de bajas han perdido a jugadores importantes como Dídac Talens, que puso rumbo al Cisne, pero han logrado retener a uno de los mejores centrales de la categoría como es Bodí Valdés. Además, tienen en David Quiles al máximo goleador de la DH Plata con 35 goles en cuatro partidos.

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Precedentes

En el partido de la temporada pasada disputado en el San Francisco Javier, Agustinos se llevó el gato al agua por 27-28. Sin embargo, la pomada estuvo en el partido de la primera vuelta en Alicante. Un duelo que el OAR ganó de manera clara por 24-37 en una segunda parte para la historia. Gabi Navarro fue el máximo anotador oarista aquel día con 12 goles que auparon al conjunto coruñés hasta el primer puesto de la División de Honor Plata aquel fin de semana de noviembre.

Una victoria que sirvió de redención para el club. Corría el año 1994 y el OAR se encontraba en Segunda División Nacional, la cuarta categoría a nivel estatal. El conjunto herculino llevaba varios años en busca de un ascenso a Primera que no parecía querer darse y esa temporada se presentó una nueva oportunidad a través de la fase de ascenso. Su grupo quedó emplazado en Alicante, disputando los partidos en el Colegio San Agustín, la misma pista donde el OAR se puso líder hace ahora un año.

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Al igual que ahora, las fases de ascenso se disputaban con un formato de concentración en una misma sede, con una fase de grupos, cuatro equipos participantes y un único ascenso al final de la misma. A pesar perder el primer encuentro contra Málaga, el OAR llegó con opciones de subir al choque contra Alicante, donde se dio una polémica situación en los instantes finales: “En un momento determinado, cuando un jugador nuestro se disponía a meter gol desde una posición muy franca, nos tiraron un balón al campo desde la grada. Lo que hizo el árbitro fue parar el juego e impedir que nuestro jugador tirase y metiese el gol, con lo cual, nos quedamos sin la opción, de alguna manera, de conseguir el ascenso. Era prácticamente la última jugada del partido, era decisiva”, recordaba para este diario el actual presidente del club, Carlos Resch.

Actualmente existe una norma que, en casos como aquel, otorga al equipo perjudicado un lanzamiento de siete metros, pero por aquel entonces no. “Nos quedamos sin poder rematar, sin poder ganar ese partido y no ascendimos. Habiendo ganado, hubiéramos subido. El jugador era David Patiño, lo recuerdo perfectamente. Yo estaba en la directiva como secretario e incluso lo recurrimos al Comité de Apelación, pero no nos dieron nada”, añadió Resch.