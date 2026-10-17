Crónica | Mile Mijuskovic salva dos puntos para el OAR ante Agustinos (28-25)

Jacob Díaz se prepara para lanzar a portería durante el OAR-Agustinos Carlota Blanco

Sufrió más de lo esperado, pero el Attica 21 Hotels OAR Coruña volvió a sumar de dos tras ganar por 28-25 al Agustinos de Alicante. Los coruñeses supieron reponerse de un inicio nefasto de partido (2-8) y llegaron al descanso con ventaja. En la segunda mitad todo parecía sentenciado, pero dos exclusiones en los minutos decisivos dieron alas a los alicantinos, que se encontraron con el muro de Mile Mijuskovic bajo los palos para frustrar sus intentos de remontar. Dos puntos con los que el OAR se mantiene segundo al acecho del liderato de un imbatible Huesca.

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Salió muy bien a la pista del San Francisco Javier Agustinos. Certero y rápido en ataque y agresivo en defensa para firmar un parcial de salida de 1-3 en los primeros cinco minutos. La exclusión de Mazón pudo dar alas al OAR, pero el equipo herculino no supo aprovechar su primera superioridad del partido.

El conjunto alicantino estaba muy bien plantado. Pol Quiroga, portero cedido por el Bidasoa de Asobal, empezó a dar un recital bajo los palos, mientras que sus compañeros, comandados por un inspirado David Quiles, no paraban de hacer daño a una endeble defensa oarista. A los locales no les salía nada y con 1-6 en el minuto ocho, Nando González se vio obligado a pedir su primer tiempo muerto del encuentro.

El entrenador cántabro dio entrada a Diogo Freitas y Jacob Díaz en fase ofensiva y fue el ex del Antequera el que rompió la sequía goleadora. Sin embargo, el OAR no estaba siendo capaz de encontrar ni a sus jugadores de segunda línea ni acciones claras de contragolpe y se siguió estrellando una y otra vez contra el muro alicantino.

La reacción llegó desde la defensa. Los cambios le dieron otra intensidad al OAR, que además empezó a encontrar el protagonismo de Mile Mijuskovic bajo los palos. Los extremos también empezaron a funcionar en ataque con varios goles de Ángel Iglesias y Xabi Barreto que hicieron pasar el marcador del 2-8 al 9-10 en apenas siete minutos. Un acercamiento que forzó el tiempo muerto visitante a falta de diez para el descanso.

Con 9-11 llegó una jugada con premio doble para el OAR: gol de Jacob Díaz (muy inspirado en la primera mitad) y exclusión de Jorge Laredo por agarrar por la espalda al jugador local durante la secuencia de tiro. Sin embargo, también los coruñeses se quedaron con seis hombres cuando Diego Martínez recibió una sanción de dos minutos por una acción similar.

Uno de los highlights de la jornada supuso el empate a 12. Nacho Valles pareció chocarse con un muro, pero entonces se inventó un lanzamiento por la espalda que pilló desprevenido a Pol Quiroga. El gol que dio la primera ventaja del partido al OAR llevó el sello del capitán, Diego Martínez, que marcó con una jugada marca de la casa en la que se elevó por encima de la defensa rival para lanzar. Los coruñeses supieron reponerse a un mal inicio de partido para llegar al descanso por delante 14-13 tras un parcial de 12-5.

Una acción ofensiva de Álex Chan contra Agustinos Carlota Blanco

El muro montenegrino

Tras el paso por vestuarios, Agustinos decidió apostar por un cambio en la portería para dar entrada a Lorenzo Poyato en detrimento de Pol Quiroga. A pesar de ello, el OAR volvió a carburar en ambos lados de la pista. Unas buenas acciones defensivas le permitieron correr con rápidas transiciones y encontrar en más de una ocasión a su segunda línea de ataque.

La dupla defensiva herculina ante la ausencia del principal baluarte, Álex Malid, la formaron Gonzalo Carró y Álex Conde. Los dos pivotes gallegos erigieron un muro en la zona central de su área y, además, estuvieron escudados por un Mile Mijuskovic que fue ganando en confianza con el paso de los minutos. En ataque la batuta pasó a manos de Álex Chan, que forzó varios siete metros y supo encontrar a los extremos, Mario López y Sergio Tobes, en situaciones propicias para marcar.

A pesar de estar bien plantado, el OAR no conseguía despegarse en el marcador y el acecho de una posible remontada seguía ahí. Eso sí, las sensaciones y la actitud de los coruñeses no tenían nada que ver con las del inicio de partido. Cada acción defensiva, cada detalle, cada pequeña batalla ganada sobre la pista se celebraba y servía para espolearse tanto a sí mismos como a la afición presente en las gradas del San Francisco Javier.

Agustinos no se quiso dejar ir tan fácilmente. Sobre todo el máximo goleador de la categoría, un David Quiles que asumió todavía más galones en ataque ante la ausencia por lesión del central titular del equipo, Bodí Valdés. Pero el OAR también tuvo a su estrella particular en la segunda parte, ya que Mario López entró en un estado de trance en el que cada balón que tocaba parecía acabar en gol con recursos de todo tipo. Fue una contra del leonés a falta de siete minutos la que puso el 26-22 y forzó el tiempo muerto visitante.

Agustinos subió un peldaño la intensidad defensiva y frustró varios ataques oaristas. Además, los locales se quedaron con uno menos por la exclusión de Mario López, que golpeó sin intención en la cara de un rival. Quedaban dos minutos y medio y el OAR tenía tres goles de ventaja, pero Agustinos lo vio de cara con una nueva exclusión a su favor, en este caso de Javi Rodríguez, que además acabó con gol de Darío Martínez.

Los coruñeses afrontaron el tramo final en cinco contra siete, pero se encomendaron a Mile Mijuskovic. El portero montenegrino salvó una contra clara de Agustinos que les hubiera colocado a uno y terminó de frustrar sus opciones de remontada deteniendo un siete metros a Jorge Laredo. Finalmente, gracias al buen hacer del montenegrino bajo los palos y a la pericia de Nacho Valles en ataque el OAR se llevó la victoria por 28-25.

Un triunfo que deja a los coruñeses con 10 puntos de 12 posibles en su casillero, manteniéndose en la segunda posición. Tan solo les supera un Huesca que tuvo que sudar y sufrir para superar al recién ascendido Zarautz en su casa por 40-36. La próxima semana, el OAR visitará al Benidorm.