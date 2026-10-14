El abegondés Xoán Fernández repite con los Hispanos Júnior

Xoán Fernández durante el OAR-Anaitasuna de esta temporada Carlota Blanco

El jugador natural de Abegondo, Xoán Fernández, ha sido convocado de nuevo por la selección española sub-20 para dos compromisos amistosos que se disputarán el próximo mes de noviembre.

El OAR, que continúa intratable a domicilio, obtiene una brillante victoria en Santander (29-33) Más información

Con Xoán en sus filas, los Hispanos Júnior se medirán a Hungría por partida doble en Burgos y realizarán una sesión de entrenamiento con el Balonmano Nava de Liga Asobal.

Los 18 jugadores han sido citados por Nacho Moyano el 2 de noviembre en Madrid, desde donde se desplazarán a Nava de la Asunción en tren. Los amistosos contra Hungría serán los días 5 (18.00 horas) y 7 (20.30 horas) en el pabellón de El Plantío, mientras que el del Nava será el viernes 6 a las 20.30 horas en el Guerreros Naveros.

Xoán Fernández ha vivido un cambio de equipo este verano, pasando del club de su vida, el Cisne pontevedrés, al ambicioso e histórico Anaitasuna, donde tiene como entrenador al seleccionador sub-20, Nacho Moyano. Xoán ha visto puerta en trece ocasiones en las cinco primeras jornadas.