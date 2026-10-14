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O Noso Deporte | Balonmano

El abegondés Xoán Fernández repite con los Hispanos Júnior

El jugador de Anaitasuna disputará tres amistosos en noviembre con la selección española sub-20

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
14/10/2026 22:45
Xoán Fernández durante el OAR-Anaitasuna de esta temporada
Xoán Fernández durante el OAR-Anaitasuna de esta temporada
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El jugador natural de Abegondo, Xoán Fernández, ha sido convocado de nuevo por la selección española sub-20 para dos compromisos amistosos que se disputarán el próximo mes de noviembre.

Una acción de Nacho Valles durante el OAR-Anaitasuna

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Con Xoán en sus filas, los Hispanos Júnior se medirán a Hungría por partida doble en Burgos y realizarán una sesión de entrenamiento con el Balonmano Nava de Liga Asobal.

Los 18 jugadores han sido citados por Nacho Moyano el 2 de noviembre en Madrid, desde donde se desplazarán a Nava de la Asunción en tren. Los amistosos contra Hungría serán los días 5 (18.00 horas) y 7 (20.30 horas) en el pabellón de El Plantío, mientras que el del Nava será el viernes 6 a las 20.30 horas en el Guerreros Naveros.

Xoán Fernández ha vivido un cambio de equipo este verano, pasando del club de su vida, el Cisne pontevedrés, al ambicioso e histórico Anaitasuna, donde tiene como entrenador al seleccionador sub-20, Nacho Moyano. Xoán ha visto puerta en trece ocasiones en las cinco primeras jornadas.

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